Pollution, les solutions de la Métropole Aix-Marseille

Ce jeudi la métropole Aix Marseille propose une série de mesures pour réduire la pollution liée aux particules fines et à l'Ozone.

La métropole d'Aix Marseille ne baisse pas les bras contre la pollution atmosphérique qui encrasse les poumons de ses habitants en été comme en hiver.

En séance pleinière, les élus votent ce jeudi une délibération qui prévoit 4 mesures d'urgence proposées au Préfet de région pour faire face à un pic de pollution.

Parmi ces mesures : la gratuité des parkings relais d'Aix en Provence et la validité du ticket "Solo" étendue à la journée entière sur les réseaux de la RTM et du secteur d'Aix en Provence.

L'an dernier, il y a eu dans la métropole 9 jours de niveau 2.

Depuis l'an dernier, le préfet peut également décider de la la circulation restreinte des véhicules les plus polluants avec l'utilisation de la vignette "Crit'Air" déja en vigueur en région parisienne.

L'an dernier, il y a eu dans la métropole 9 jours de niveau 2. Cela concerne surtout le centre de Marseille, les quartiers Sud Ouest d'Aix et les secteurs autour des autoroutes les plus fréquentées. 227 000 habitants seraient exposés à des teneurs supérieures aux valeurs préconisées pour la pollution aux particules fines l'hiver et à l'ozone l'été.Depuis plusieurs années déjà les autoroute autour de Marseille sont limitées à 90 KM/H pour limiter la pollution atmosphérique.