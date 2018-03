Le Conseil d'Etat a condamné mercredi le gouvernement pour son inaction dans la lutte contre la pollution lumineuse, exigeant qu'il prenne une série d'arrêtés. C'est au ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, d'édicter ces arrêtés _"dans un délai de neuf mois._Sans quoi, une astreinte de 500 euros par jour de retard est prévue", précise le Conseil d'Etat.

Des arrêtés non publiés

La loi Grenelle 2 de 2010 prévoyait déjà des mesures contre la pollution lumineuse, mais les arrêtés précisant leur mise en oeuvre n'avaient jamais été publiés. C'est pour cette raison que trois association environnementales avaient saisi le Conseil d'Etat. Elles se réjouissent aujourd'hui de cette décision.

Il est urgent désormais de passer de l'intention aux actes pour que ces objectifs deviennent enfin une réalité tangible" - Raymond Léost (France Nature Environnement)

Certaines mairies ont tout de même décidé de prendre les devants et de réduire leur éclairage public. Elles obtiennent ainsi le label "village étoilé" et font de belles économies. A Bourgneuf (Loire-Atlantique) la commune économise ainsi 3.000 euros par an, soit 15 à 20% du budget total.

Un enjeu de santé publique

La lumière de nuit peut perturber l'horloge biologique, ce qui accroît le risque de cancer, de diabète et de dépression. Elle a également un impact néfaste sur les animaux et les plantes. Selon un atlas mondial de la pollution lumineuse, plus de 80% de l'humanité vit sous des cieux inondés de lumière artificielle, et un tiers de la population de la planète ne peut jamais voir la Voie lactée.