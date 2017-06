Pollution marine : Exercice grandeur nature à Aiacciu

Si une nappe d'hydrocarbures de 15 km² se rapproche de nos côtes, sommes-nous équipés ? L'exercice Antipol, organisé conjointement entre la Marine Nationale, la Préfecture Maritime de Toulon et la Direction des Territoires et de la Mer permet un test dans les conditions du réel.

Une fois par an, la préfecture Maritime de Méditerranée teste sa réaction face à un risque imminent de pollution aux hydrocarbures. Après Bunifaziu en 2013, Bastia en 2014, c'est à Aiacciu que le simulacre s'est déroulé cette année.

Le scénario : un bateau en percute un autre, au large d'Aiacciu. Très vite, une quantité importante d'hydrocarbures s'échappe de l'un des deux navires. L'hélicoptère de la gendarmerie décolle, et constate que la nappe mesure 15 km², et se rapproche dangereusement de la plage du Ricantu, la faute au vent.

L'hélicoptère permet une veille visuelle au plus près de la nappe de pollution. © Radio France - Olivier Castel

Alertée, la Préfecture Maritime de Toulon déclenche le plan Polmar Mer, et depuis Asprettu, les moyens humains et matériels se mettent en œuvre. Le Jason, un bâtiment de dépollution va, aidé par deux remorqueurs, déployer un barrage hauturier, qui flotte à l'aide de boudins d'air, pour encercler la pollution. Le Jason déploie ensuite une pompe flottante elle aussi, qui va aspirer, et stocker jusqu'à 1000m3 de produits.

Commissaire François, chef du bureau sécurité maritime de Toulon : " Pour l'exercice, la nappe d'hydrocarbure est simulée par de l'écorce de riz. En parallèle, on a aussi une vedette de la DDTM, et une embarcation antipollution de la Marine, équipées de chaluts, qui récupèrent les petits polluants qui n'ont pas pu être récupérés par les grosses unités".

Les unités en mer progressent en suivant les instructions données par le CEPPOL (Centre d'expertises pratiques de lutte antipollution). Basés à Brest, ses agents sont déployables sur tout le territoires.

Un agent du CEPPOL, chargé aussi de former les acteurs de la mer comme les pêcheurs aux risques de pollution. © Radio France - Olivier Castel

Pendant le pompage, l'Abeille Flandre, un remorqueur spécialisé dans la lutte anti-pollution, asperge la masse polluante de dispersant, si la couche est trop compacte. Un produit chimique utilisé uniquement en dernier recours. En cas de mauvaise mer, le barrage est inefficace, mais les bateaux peuvent se muer en brasseurs pour diluer la pollution.

Le Préfet Maritime de Toulon explique la manœuvre. © Radio France - Olivier Castel

Des moyens conséquents, prépositionnés par la Marine Nationale sur la base navale d'Asprettu et celle de Toulon, en cas de pollution importante. L'exercice Antipol est fait chaque année dans un endroit différent, de sorte à préparer les effectifs à faire face à plusieurs situations.

Le Vice-Amiral Charles - Henri de la Faverie Du Ché, Préfet Maritime de Toulon Copier

L'Abeille Flandre, basé à Brest pendant 26 ans après le naufrage de l'Amoco Cadiz, est poérationnel depuis 2005 à Toulon. © Radio France - Olivier Castel

Une fois l'opération terminée, le produit polluant est stocké à terre, puis retraité dans les terminaux pétroliers, en Corse ou ailleurs. Les moyens de luttes sur place peuvent être doublés, en cas de crise majeure, grâce à l'accord RAMOGE, qui relie la Liguria, la région PACA et la Principauté de Monaco.