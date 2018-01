Dès 2019, le Pascal Paoli, le Paglia Orba et le Jean Nicoli seront équipés de transformateurs permettant d'être reliés à des générateurs électriques situés à quai. L’objectif est clair, pouvoir éteindre les moteurs des bateaux dans les ports.

Pour Alain Mistre, le directeur des opérations portuaires pour Corsica Linea, en investissant 4 millions d’euros, dans ce dispositif la compagnie a fait le choix de l’environnement :

"On passera à zéro CO2 au niveau rejet, plus de dioxyde d’azote, plus de dioxyde de souffre et plus de particules fines. Une fois que l’on passe sur un branchement électrique, on ne rejette plus rien dans l’atmosphère…mais aussi moins de nuisances sonores pour les marins qui travaillent à bord des navires. Nous avons fait un choix environnemental pour nos navires, nous avons opéré un choix stratégique et déterminant pour réussir notre transition écologique".