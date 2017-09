Pollution : Nicolas Hulot attendu de pied ferme dans la vallée de l’Arve

En déplacement ce vendredi dans la Vallée de l’Arve pour parler de pollution de l’air, Nicolas Hulot n’a pas le droit à l’erreur. Elus et associations attendent des mesures concrètes de la part du ministre de la Transition écologique. Il sera accompagné des ministres de la Santé et des Transports.

"Autant de ministres dans la vallée de l’Arve, cela prouve que le malade est à l’agonie", estime avec ironie Alain Nahmias. Le président de l’Association pour le respect du site du Mont-Blanc (ARSMB) un brin taquin mais derrière cette petite phrase, il reconnait aussi que ce déplacement en masse peut être synonyme d’espoir. Voir débarquer en même temps, ce vendredi, dans la vallée de l’Arve Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, et ses collègues de la Santé et des Transports est un signe fort. "Mais il nous faudra du concret", prévient Alain Nahmias.

mesures concrètes et fortes

Des annonces fortes pour lutter contre la pollution et changer la donne d’une vallée au bord de l’asphyxie. Voilà le souhait des représentants d’associations et des élus de la vallée. "On ne veut surtout pas une Ségolène bis", martèle pour sa part le maire de Chamonix. Eric Fournier a encore en mémoire la venue de l’ex ministre de l’écologie dans la vallée de l’Arve qui hormis quelques belles photos n’avait déboucher sur rien du tout. "Il y a deux mois (24 juillet) lors d’une grande réunion à Paris, nous leurs avons fait de nombreuses propositions pour lutter contre la pollution", rappelle Frédéric Champly. Le médecin de Sallanches, candidat malheureux aux législatives au pays du Mont-Blanc, espère que les ministres auront entendu le message et viendront avec "des mesures fortes".

On attend la nomination d'un préfet sur la qualité de l'air sur les vallées alpines" - Frédéric Champly, médecin à Sallanches

Ecoutez Frédéric Champly, médecin à Sallanches Copier

Parmi ces demandes prioritaires, une aide financière de plus de 8 millions de l’Etat pour la modernisation de la ligne TER entre Vallorcine et Saint-Gervais (la Région a déjà mis 14 millions sur la table). La nomination d’un préfet sur la qualité de l’air des vallées alpines, le renforcement du fret ferroviaire et le déplacement d’un million de camions de la route vers le rail (via la ligne historique du Mont-Cenis en Savoie), la fermeture de l’usine d’incinération de Passy (transformation en site de recyclage) … La liste est longue.

L'hiver dernier, la vallée de l'Arve a connu de nombreux épisodes de pic de pollution. © Maxppp -

Il manque 8 millions pour finaliser le tour de table sur la modernisation de la ligne TER entre Saint-Gervais et Vallorcine", explique Eric Fournier, maire de Chamonix, qui espère que l'Etat mettra la main à la poche

ECOUTEZ Eric Fournier, maire de Chamonix Copier

Les trois ministres débuteront leur déplacement dans la vallée de l’Arve par une grande réunion de travail avec les élus et les associations (à partir de 10h à l’Ensa de Chamonix). Pour les annonces et les décisions tant attendues, il faudra patienter jusqu’en début d’après-midi.

Programme du déplacement dans la Vallée de l’Arve de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, d’Agnès Buzyn (ministre de la Santé) et d’Elisabeth Borne (ministre déléguée aux Transports) :