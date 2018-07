Florange, France

Il y a un an, le 4 juillet 2017, France Bleu Lorraine publiait la vidéo choc d'un intérimaire d'une entreprise sous-traitante d'ArceloMittal Florange expliquant avoir déversé, à la demande de sa hiérarchie, de l'acide sur le crassier de l'usine, au lieu de le recycler. Que s'est-il passé en un an? Il y a eu l'ouverture d'une enquête préliminaire, le démenti du groupe sidérurgique, le témoignage d'un autre salarié affirmant avoir assisté lui aussi à des déversements d'acide sur le crassier de Marspich et puis il y a quelques semaine, la direction a annoncé en comité d'entreprise (CE) qu'il n'y avait aucune trace d'acide dans les 1er résultats des échantillons prélevés pendant l'enquête.

C'est quand même surprenant, s'il n'y a rien, ça devrait déjà être réglé - F. Weber FO ArcelorMittal Florange

Mais certains salariés restent sceptiques et se demandent pourquoi l'enquête est si longue. Ses conclusions, précise le parquet, ne seront connus que fin août. Frédéric Weber est délégué syndical FO chez ArcelorMittal Florange : "Le président du CE nous a bien confirmé que pour la direction, l'enquête interne et différents prélèvements démontraient qu'il n'y avait pas eu de pollution, qu'il n'y avait pas d'affaire Florange en fait. Mais aujourd'hui, nous, on est quand même interpellé : pourquoi à ce moment là l'enquête de justice est si longue pour prononcer un non lieu. C'est quand même surprenant, s'il n'y a rien, ça devrait déjà être réglé".

Elus, syndicalistes, salariés, personne, globalement, ne comprend pourquoi l'enquête préliminaire ouverte il y a un an n'a toujours pas abouti. Notamment Karim Ben Ali, le chauffeur intérimaire à l'origine de la vidéo : "Cela traîne un peu trop. Si j'ai tort, que la Procureure me le dise tout de suite, mais ça m'étonnerait que j'ai tort parce que je sais ce que j'ai chargé et je sais ce que j'ai déversé".

Comment se fait-il qu'il faille attendre un an pour connaitre les résultats de l'enquête? - E. Martin député européen

Les services de l'Etat, la Dreal (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), ont été saisis dès l'été dernier. Des échantillons du crassier ont été prélevés et analysés. Or cette procédure n'est pas censée traîner en longueur. Pourquoi dans ce cas là la justice tarde-t-elle à en révéler les résultats? La procureur de la République de Thionville affirme que le dossier est complexe, mais beaucoup s'impatientent aujourd'hui, comme l'eurodéputé Edouard Martin, ancien syndicaliste d'ArcelorMittal Florange interrogé début juin par France Bleu : "J'attends effectivement avec impatience les résultats de l'enquête. Ce qui m'étonne, ce qui apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui y croient, c'est comment se fait-il qu'il faille un an pour connaitre les résultats de l'enquête, alors que c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement?"

Le mois dernier, le 7 juin, la directrice du site d'ArcelorMittal Florange a annoncé aux élus du comité d'entreprise qu'il n'y avait aucune trace d'acide dans les 1er résultats des échantillons prélevés sur le crassier. Mais cela reste une communication de l'entreprise et aucun syndicaliste n'a eu accès aux analyses. La fin de leurs interrogations, ce sera fin août avec les conclusions de la justice.