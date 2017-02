Pollution : Strasbourg adopte les vignettes Crit'air

L'Eurométropole de Strasbourg annonce la mise en place de la circulation différenciée, en cas d'épisode de pollution. Comme à Paris ou Lille, les vignettes Cit'air seront de rigueur dans la capitale alsacienne à la rentrée prochaine.

Alors qu'un nouvel épisode de pollution sévit sur l'Alsace, l'Eurométropole de Strasbourg annonce qu'elle va mettre en place la circulation différenciée d'ici l'automne prochain. Les élus et la préfecture recommandent aux automobilistes de se procurer les pastilles Cit'air sur internet. Le délai d'obtention est de 15 à 30 jours. Il vous en coûtera 4,18 euros par vignette.

Procurez-vous la vignette dès maintenant

La vignette Crit'air est un document délivré à partir des informations figurant sur la carte grise du véhicule. Il atteste de la classe environnementale du véhicule en fonction des émissions de polluants.

A Strasbourg reste plusieurs questions à trancher sur les modalités de mises en place de ces vignettes, notamment pour ne pas pénaliser les conducteurs les plus modestes.

LIRE AUSSI : Lille : les vignettes Crit'air bientôt en vigueur

Les villes de Paris, Grenoble ou Lille ont d'ors et déjà adopté ce système. La pollution atmosphérique engendre 48.000 décès par an en France, 300.000 en Europe, soit 10 fois plus que les accidents de la circulation. Sur l'Eurométropole de Strasbourg, les habitants ont 6 mois d'espérance de vie en moins, en raison de cette même pollution atmosphérique.