Pollution : transports à 1 euro ce mercredi dans l'agglomération de Chambéry

La journée de bus et la location de vélos est à un euro la journée à partir de ce mercredi matin à Chambéry (Savoie).

Chambéry, France

A cause de la canicule et de l'épisode de pollution vécue en ce moment, Grand Chambéry et la ville de Chambéry prennent des mesures spécifiques. Le tarif "qualité de l’air "est enclenché à partir de mercredi 26 juin au matin.

1 euro pour circuler en transport propre

Tarif à 1 euro pour :

une journée de bus sur le réseau STAC

la location de vélos classiques à la vélostation

l'utilisation du Vélobulle

Pas de brûlage de déchets

Par ailleurs, Grand Chambéry et la ville de Chambéry prennent aussi plusieurs mesures spécifiques pour améliorer la qualité de l'air comme par exemple le contrôle de l’interdiction de brûlage des déchets végétaux. Il y aura verbalisation en cas d'infraction.

Pensez à la vignette Crit'Air, comme à Annecy

La ville et l’agglo invitent aussi tous les habitants à s’équiper de la vignette Crit'Air au cas où l’épisode de pollution passerait au niveau alerte 2. Dans ce cas là, des zones de circulation différenciée peuvent être mises en place par le Préfet pour restreindre la circulation aux véhicules les moins polluants, en se basant sur les certificats qualité de l’air. La commande de la vignette se fait en quelques minutes sur le site certificat-air.gouv.fr à partir des informations figurant sur la carte grise du véhicule.

Actuellement, la zone urbaine des Pays de Savoie subit un épisode de pollution de l’air où le seuil d’alerte 1 est atteint.

La vignette Crit'Air est déjà obligatoire ce mercredi dans le centre-ville d'Annecy.