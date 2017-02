Pollution : un collectif citoyen de la vallée de l'Arve réclame la candidature du docteur Champly aux législatives

Face au problème de pollution de l'air récurrent dans la vallée de l'Arve, un collectif citoyen demande la candidature du docteur Champly aux élections législatives. Le chef des urgences aux Hopitaux du Pays du Mont-Blanc s'était fait connaitre il y a deux ans dans un reportage sur France 2.

Depuis cet hiver, la question sensible de la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve est devenu le principal sujet de conversation au pied du Mont-Blanc. En cause, plusieurs pics de pollution, dont un épisode exceptionnel de 35 jours entre le 30 novembre 2016 et le 4 janvier 2017. Cette pollution exaspère la population, qui s'est réunie sur les réseaux sociaux et multiplié les actions, en interpellant les élus.

Le docteur Champly appelé au secours

Ce mardi, au lendemain d'une énième réunion entre les élus du Conseil Départemental de Haute-Savoie dont rien de nouveau n'est ressorti, un groupe de citoyens engagés de la vallée a officiellement lancé un appel au secours. Ce collectif demande au docteur Frédéric Champly, chef des urgences aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, de se présenter aux élections législatives en juin dans la sixième circonscription.

Soutenez cet appel à la candidature citoyenne du Dr Champly en signant le formulaire ici : https://t.co/ssLx0bSuYc pic.twitter.com/YDMb7UH8QW — Candidat Citoyen (@CandidatCitoyen) February 20, 2017

Le docteur Champly s'était fait connaître il y a deux ans, presque jour pour jour, lors d'un reportage dans le journal de 20h de France 2. Le problème de la pollution dans la vallée avait alors trouvé une résonance nationale. Deux ans plus tard, force est de constater que la situation n'a pas réellement évolué.

Réponse sous 48h

Suite à cet appel, le docteur Frédéric Champly a déclaré à France Bleu Pays de Savoie "être au courant de l'initiative depuis trois jours", mais se laisse le temps de la réflexion. Il pourrait donner sa réponse sous 48h.

En attendant, tous les citoyens qui souhaitent soutenir cette candidature sont invités à se rendre sur un site internet pour signer l'appel. Ce mardi soir, près de 800 personnes ont déjà effectué la démarche.