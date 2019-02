Pollution : déploiement en Isère d'une plateforme de signalement des mauvaises odeurs

Grenoble, France

Après une expérimentation en Haute-Savoie l'an dernier, la plateforme ODO vient d'être déployée en Isère. Ce dispositif, développé par l'association de contrôle de la qualité de l'air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, permet aux citoyens de signaler les odeurs gênantes afin de détecter une éventuelle pollution dans l'air.

Odeur de chou, d'excrément, de gaz

Sur la plateforme, il suffit de vous localiser, de décrire l'odeur que vous sentez à partir d'une liste de propositions, son intensité et votre niveau de gêne. "Les évocations qui ont été choisies dans les menus déroulants se veulent assez généralistes, pour que tout le monde puisse faire un signalement, sans avoir une culture olfactive développée", explique Sébastien Weitz, le responsable du projet chez Atmo, "On peut par exemple signaler les odeurs de chou ou d’œuf pourris. Ce sont des indications que nous pouvons relier à un type d'activités ou a une molécule donnée".

Sur la plateforme ODO, la première étape consiste à se géo-localiser. - -

Il faut ensuite décrire l'odeur sentie dans l'air. - -

Recherche de "la source"

Ces signalements seront ensuite épluchés par les équipes. "Lorsqu'on recense plusieurs signalements, dans un même secteur géographique, et sur un laps de temps restreint, on va regarder de manière plus approfondie nos données de qualités de l'air et également les données météorologiques, pour savoir si on arrive à identifier une source", poursuit Sébastien Weitz.

Si ils parviennent à identifier cette "source", les équipes prendront ensuite contact avec un exploitant industriel, les services de l'état ou les mairies pour tenter de solutionner le problème.

Pas forcément une pollution

Atmo travaille en collaboration avec l'agence régionale de santé (ARS) en cas de risque sanitaire, même si toutes les mauvaises odeurs ne sont pas systématiquement synonymes de danger. "Une nuisance olfactive ne signifie pas forcément pollution de l'air ou impact sanitaire", précise le responsable du projet.

Lors de l'expérimentation l'an dernier en Haute-Savoie, en moins de huit mois, 500 signalements de particuliers ont été enregistrés sur la plateforme. ODO est désormais déployé dans huit régions françaises. Cette plateforme est disponible sur ordinateur et sur smatphone.