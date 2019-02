Pollution vendredi en Ile-de-France : pas de circulation différenciée mais une baisse de la vitesse obligatoire

Airparif prévoit un nouvel épisode de pollution aux particules fines ce vendredi en Ile-de-France. La mairie de Paris reconduit la gratuité pour le stationnement résidentiel dans la capitale. Il n'y aura pas de circulation différenciée mais une réduction de la vitesse obligatoire et des contrôles.

Paris, Île-de-France, France

La pollution aux particules fines sera encore présente en Ile-de-France vendredi, indique Airparif.

La Mairie de Paris prend des mesures. Elle a décidé de reconduire la gratuité du stationnement résidentiel toute la journée de vendredi dans la capitale.

Pas de circulation différenciée vendredi

Dès mercredi, la Mairie de Paris faisait savoir que si la pollution se poursuivait, elle allait demander la mise en place de la circulation différenciée selon la classification des vignettes Crit'air. La demande a bien été faite mais le Préfet de police n'a pas donné suite.

Dans un communiqué, la préfecture indique qu'en revanche, des mesures restrictives sont mises en place pour vendredi à partir de 05h30.

Baisse de la vitesse obligatoire de 20 km/h

Attention si vous prenez votre voiture vendredi, la préfecture de police prévient qu'il y aura des contrôles toute la journée. Levez le pied.

La vitesse maximale autorisée est de 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h.

Elle est de 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h.

Et elle est à 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales.

Il est aussi recommandé aux Franciliens de limiter, dans la mesure du possible, les déplacements en voiture et de privilégier les transports en communs.

