Pollution : vigilance orange dans le bassin lémanique, mesures réglementaires en vigueur

Par Élisa Montagnat, France Bleu Pays de Savoie

A causes des fortes chaleurs et du trafic automobile, un épisode de pollution est en cours en Haute-Savoie. Le bassin lémanique est en vigilance orange et la zone urbaine des pays de Savoie en vigilance jaune. Des mesures de réglementation sont en vigueur jusqu'à la fin de cet épisode de pollution.