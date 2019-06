Pollution : vignette Crit'Air obligatoire pour circuler dans le centre-ville d'Annecy mercredi

En raison d'un épisode de pollution niveau orange, lié à la canicule qui sévit en Pays de Savoie, Annecy active mercredi la circulation différenciée en centre-ville. Il va donc falloir prendre vos précautions.

A partir de 7h30, il faudra en effet impérativement disposer d’un véhicule doté d’une vignette Crit’Air 0, 1, 2 ou 3 pour circuler dans le périmètre concerné, à l'intérieur de la rocade. Il en est de même pour accéder à un parking municipal. "Ce dispositif concerne tous les véhicules routiers à moteur : deux roues, trois roues, quatre roues, véhicules particuliers, utilitaires, poids lourds, bus et autocars", précise le communiqué de la ville d'Annecy. "Dès 7h30, les agents de la police municipale seront sur les principaux axes pour réguler, contrôler, expliquer et faire de la pédagogie", a indiqué ce soir le maire d'Annecy.

Le principe est que pas de vignette ou vignette 4 ou 5, on pose la voiture et on termine soit à pied soit en bus." - Jean-Luc Rigaut, maire d'Annecy