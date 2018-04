Marseille, France

Ce mardi les parents d'élèves de l'école des Aygalades dans le 15e arrondissement de Marseille vont faire barrage. Ils s'inquiètent de la pollution des sols. Bâtie à la fin des années 50 sur un terrain que se partageait une société de pétrole, une entreprise, un dépôt de liquide inflammable, une savonnerie et un garage, les sols, a proximité direct de l'école contiendrait de nombreux polluants cancérigène.

Du plomb, de l'arsenic et du mercure

"J'ai fais faire une analyse des sols explique Michelle, la gardienne de l'école pendant 34 ans aujourd'hui atteinte d'un cancer de la peau, on a trouvé de fortes concentration de plombs, d'arsenic, de cadmium, et de mercure hautement cancérigène au fur et à mesure des années. Tout dépassait les normes à respecter". Michelle a demandé la reconnaissance de son cancer comme maladie professionnelle. Ce que la ville a refusé. le 14 mars dernier le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a donné raison. le maire de Marseille doit procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance et de régulariser, en conséquence, sa situation administrative dans un délai de deux mois.

Des parents inquiets pour la santé de leurs enfants

La cour de l'école est goudronné mais pas les terrains autour et seul un grillage sépare les enfants des sols pollués. il faudrait tout isoler et daller selon les parents qui dénonce un scandale sanitaire. Leur porte parole, Fanny, elle-même élève dans cette école il y a 40 ans est inquiète pour sa fille : "elle a beaucoup de bronchite, d'angine, d'asthme. Je vais faire un bilan sanguin pour voir si il y a un taux de plomb anormal".

La mairie ne conteste pas cette pollution. Elle promet que d'ici 2025 l'école sera détruite puis reconstruite avec nettoyage des sols. Mais 2025 c'est trop loin pour les parents.

La mobilisation des parents reçoit ce mardi matin le soutien de la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône Samia Ghali.