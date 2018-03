Pont-Aven, France

Sur les étalages, il y a presque tout. Des légumes de saison, de la bière, de la viande et du fromage. Du 100% local. Maude Rousseau fait la part belle à ses amis, aux agriculteurs qui débutent et à son exploitation. Sa petite épicerie, en plein centre de Pont-Aven, relève du "miracle", dit-elle.

Jamais elle n'aurait cru rebondir au soir du Nouvel An, lorsqu'elle voit 18 ans de sa vie et presque tout son élevage littéralement envolé par le vent. "Je me suis chaud à chaud que l'heure de la retraite avait sonné, quand j'ai vu tous mes poulets morts sur la route. Je n'avais pas la foi de continuer. Et puis, mon fils, mon mari et des amis m'ont soutenu."

"Jamais je n'aurais pu le faire s'il y avait eu des victimes ce jour-là", Maude Rousseau

Maude Rousseau vend des produits de sa ferme, de la viande principalement. © Radio France - Adrien Bossard

La centaine de volaille qui lui reste ne va pas suffire pour refaire tous les marchés comme avant. Maude Rousseau en est consciente à l'époque. Elle en profite donc pour concrétiser un vieux rêve : avoir son épicerie. "J'ai vu ce magasin vide juste en face de ma banque, j'ai appelé et ça l'a fait. Mais jamais je n'aurais pu le faire s'il y avait eu des victimes ce jour-là. Je n'aurais pas pu me satisfaire de la réussite d'un projet comme celui-là. Jamais. C'est peut-être le destin quelque part."

Elle souhaite maintenant que son magasin, ouvert depuis à peine une semaine, trouve son public. "Ceux qui viennent aujourd'hui sont ceux qui ont vu dans la presse ce qui m'était arrivé. C'est une marque de soutien qui fait chaud au cœur. Mais maintenant, il faut trouver une autre clientèle." Maude Rousseau ne se fait pas trop de soucis de ce côté-là. Son épicerie trouve toute sa place à Pont-Aven, où il n'y a plus de boucherie, ni même de petite supérette en centre-ville.