EXCLU - Déviation de Jargeau : un rapport du BRGM mis sous le tapis ?

Jargeau, Loiret, France

Ce rapport du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), basé à Orléans, présente les résultats d’études menées en 2004, 2006 et 2014 : 61 sondages du sol et sous-sol ont été effectués dans la Loire et sur la zone des futurs travaux. Dans ce rapport que France Bleu Orléans a pu se procurer, le BRGM soulève des risques majeurs liés à la réalisation du pont et la déviation de Jargeau. Ce rapport commandé par le Département du Loiret, porteur depuis vingt-cinq ans de ce projet de 80 millions d'euros, lui a été remis en septembre 2017 mais, comme le veut la procédure, il est prévu une diffusion publique, à accès différé, dans un délai de trois ans.

Tracé de la nouvelle déviation de Jargeau et emplacement du nouveau pont sur la Loire - @conseil départemental du Loiret

Premier danger : la karstification

Le phénomène est connu : dans le Val de Loire entre Châteauneuf-sur-Loire et Blois, le lit du fleuve royal s’est élargi sensiblement pour venir rogner sur les calcaires de Beauce. Sous la couche d’alluvions, au contact de l’acide carbonique présent dans l’eau, le calcaire se dissout laissant apparaître des fissures plus ou moins longues et profondes, les karsts. Premier risque pointé par le rapport des experts du BRGM : boucher ces fissures viendrait à réduire et polluer les écoulements d’eaux vers la nappe phréatique et les zones de captages d’eau potable en aval.

Deuxième danger : un risque de mouvement de terrain

Deuxième danger : il y a un risque fort, selon le rapport, de mouvement de terrain. Poreux, le karst s’effondre, provoquant d’énormes cavités, qu'on appelle des "fontis". En 1846, traverses et rails de la ligne Orléans-Vierzon avaient, par exemple, littéralement disparu dans un gouffre à Saint-Jean-le-Blanc. Plus récemment, en 2010, un pavillon à Saint-Pryvé Saint-Mesmin a été englouti dans un trou de seize mètres de diamètre et huit mètres de profondeur.

La karstification peut conduire à des cavités de quelques dizaines de mètres de section et longs de plusieurs kilomètres - @wikipédiacommon

Si on ne tient pas compte de ce que dit le BRGM, c'est criminel !"

De tels événements "mettraient en péril les biens et les personnes pendant et après les travaux", souligne le BRGM. , et encore plus en cas d'inondation. Ces éléments ont conduit France Nature Environnement Centre Val de Loire et l’association Mardiéval à saisir une nouvelle fois la justice : les deux associations ont déposé un recours vendredi 25 janvier devant le tribunal administratif d'Orléans. Jean-François Salomon, de Mardiéval, estime que "si on ne prend pas en compte ce que dit le BRGM, c'est qu'on est criminels, à la limite, puisqu'on est prêts à admettre qu'il y ait des atteintes aux personnes et aux biens !"

Il faudrait encore d'autres études et travaux

De son côté, après avoir pointé ces risques, le BRGM a émis des recommandations dans son rapport, mais elles coûteraient cher en études et en travaux : des projets réalisés dans le secteur d’Orléans (pont de l'Europe, élargissement du pont de l'A 71 sur le Loiret...) _"dans un contexte géologique similaire à celui du pont de Jargeau ont tous rencontré d’importantes surconsommations de coulis d’injection, ou alors une adaptation conséquente des solutions de fondation" et "ces situations, mal prévues, voire non prévues par les études, génèrent systématiquement des dépassements de budget"_, alertent les experts du BRGM.

Un budget encore plus élevé ?

Reste à savoir si le conseil départemental du Loiret a tenu compte, depuis, de ce rapport sorti en septembre 2017, c'est-à-dire après la déclaration d’utilité publique signée par le préfet. Pour Jean-Marie Salomon, président de l'association Mardiévial, qui a réussi à obtenir le rapport du BRGM, après "de multiples et longues démarches", "ce rapport, au lieu d'être suivi d'effet, a été dissimulé au public !". Il estime que si les recommandations du BRGM sont prises en compte, le projet "ne sera pas de 80, mais de 100 ou 120 millions d'euros".