La tempête Eleanor souffle fort ce mercredi matin sur la Normandie. Des pointes enregistrées à 130 kilomètres heure au Cap de la Hève dans la nuit. Le Pont de Normandie est fermé dans les deux sens par mesure de précaution. Nous sommes en vigilance orange aux vents et au risque de submersion.

La décision de la Préfecture de Seine-Maritime est tombée dans la nuit de mardi à mercredi. Le Pont de Normandie est interdit à la circulation dans les deux sens pour les piétons ; deux roues immatriculés ou non et aux véhicules suivants : PL à vide, véhicules attelés de remorques légères ou autres, caravanes et campings car. Mesure décidée compte-tenu de l'intensité de la tempête Eleanor qui s'abat notamment sur la Normandie.

⚠️#Eleanor#VigilanceOrange#VentsViolents => arrêté @Prefet76 portant restrictions de la circulation dans les 2 sens sur le Pont de Normandie et le Viaduc du Grand Canal ⚠️En savoir plus : https://t.co/mNim3suJL5 — Préfète de la Seine-Maritime (@Prefet76) January 3, 2018

Des rafales jusqu'à 130 kilomètres heure dans la nuit

Le vent a soufflé dans cette nuit de mardi à mercredi jusqu'à

130 km/h au Cap de la Hève

109 km/h à Caen

122 km/h à Dieppe

110 km/h au Havre

80 km/h à Rouen !

Arbres tombés dans la nuit

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus plus d'une trentaine de fois depuis 2h ce mercredi matin essentiellement pour des arbres tombés sur des routes ou sur des fils électriques et pour des inondations qui commencent. Dans l'Eure : une grosse quinzaine d'interventions des pompiers pour les mêmes motifs ...

Des inondations redoutées dans les boucles de la Seine

Les autorités craignent une crue de la Seine aval . Le tronçon Seine aval est passé en vigilance orange crue. Les pluies observées ces derniers jours ont entraîné une hausse des niveaux sur les tronçons placés en vigilance. Les cumuls de pluie annoncés pour les prochaines 48 heures, les vents violents au niveau de l'estuaire ainsi que les coefficients de marée supérieurs à 100 vont générer des hausses des niveaux de la Seine Aval notamment à Rouen, Duclair ou Elbeuf.

Dans l'Eure

Là aussi, le préfet appelle à la plus grand prudence. Dans un communiqué, les communes concernées sont citées. Il s'agit de Aizier, Alizay, Amfreville-sous-les-monts, Barneville/seine, Berville/mer, Caumont, Criquebeuf/seine, Igoville, Le Landin, Le Manoir, Les Damps, Marais-vernier, Martot, Pîtres, Pont-de-l'Arche, Poses, Quillebeuf/Seine, Saint-Aubin/Quillebeuf, Saint-Samson-de-la-Roque, Trouville-la-Haule, Vieux-port.