A Pont-Péan, près de Rennes, des habitants réclament l'état de catastrophe naturelle

Leur maison est une éponge : en été le sol est dur comme du béton ; en hiver, c'est de la boue. A Pont-Péan, au sud de Rennes, une quarantaine de maisons subissent les désagréments d'un sol argileux capricieux. Des fissures apparaissent sur les murs. Et pourtant, ils ne peuvent pas être indemnisés.

Christian Labbé habite depuis cinq ans le lotissement du Bois-Esnault à Pont-Péan. Et depuis un an, il voit impuissant les fissures se multiplier dans sa maison. Il y en a partout : le long de la cheminée, des volets roulants. Le carrelage commence également à subir les mouvements du sol argileux, qui se gonfle en hiver, lorsque les précipitations sont plus importantes, et se rétracte lors des périodes de sécheresse. En 2016, l'épisode a été particulièrement marqué.

Christian Labbé voit tous les jours les fissures s'agrandir © Radio France - Théo Hetsch

Au milieu de son salon, il a installé un gros poteau métallique pour soutenir la mezzanine. "le mur ici s'est écartée du volet roulant et la mezzanine est en train de tomber.

Comme le sol se tasse, les murs partent légèrement sur les côtés et la mezzanine risque dangereusement de s'affaisser. © Radio France - Théo Hetsch

Sa maison a été construite en 1990, il y a 27 ans. A l'époque pas d'analyse des sols. Et pas autant de sécheresses. Christian a emménagé il y a 5 ans. Il en a aujourd'hui pour 60 000 euros de travaux. "J'ai fait un prêt déjà auprès de la banque, de toute façon je n'ai pas le choix, je dois faire ces travaux", explique-t-il, tout en sachant que son assurance ne les remboursera que si l'état de catastrophe naturelle est déclarée, ce qui pourrait prendre deux ans... "Je ne peux pas attendre deux ans, sinon je vais finir dans un Algeco dans le jardin".

En tout, Christian en a pour 60 000 euros de travaux. © Radio France - Théo Hetsch

Une quarantaine de maisons touchées

Le phénomène n'est pas massif, mais concerne tout de même une quarantaine de maisons (Pont-Péan compte plus de 4 000 habitants), où les mêmes fissures apparaissent. Le maire, Jean-Luc Gaudin, veut que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle. Cela a déjà été le cas en 2003 et 2005. Mais pas en 2010 lors de la dernière sécheresse : "il y avait eu un changement des critères pris en compte par l'Etat qui, je pense, ne prenait pas en compte les particularités locales". Il espère donc que la décision sera différente cette fois-ci : "la période de sécheresse a été plus longue en 2010 et puis le nombre de propriétaires touchés montre bien qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel".