Port de Nantes Saint-Nazaire : une piste cyclable autonome en énergie

C'est une nouveauté sur le port de Nantes Saint-Nazaire : désormais, les salariés à vélo peuvent emprunter une piste cyclable longue de 800 mètres. Un équipement qui apporte plus de sécurité et qui est écologique. La piste est éclairée grâce à des panneaux solaires et à une éolienne.

Délimitée par des grillages, la piste permet de rallier le Centre portuaire de Montoir de Bretagne au terminal roulier, à l'abri des camions avec lesquels les cyclistes devaient jusqu'à présent partager la voie de circulation. Plusieurs salariés de l'usine d'éoliennes de General Electric étaient particulièrement demandeurs car leur site fonctionne en 3X8 et certains viennent travailler de nuit. Le port étant un équipement sécurisé, seules les personnes accréditées peuvent emprunter la piste.

Un équipement autonome en énergie

A l'idée de sécurité, les responsables du port ont couplé l'aspect écologique. Trois panneaux solaires sont installés sur le portail d'entrée. Quatre dalles photovoltaïques sont installées au sol auxquelles s'ajoute une éolienne. Le dispositif est relié à une petite centrale qui permet de stocker l'énergie pendant 15 jours si besoin. Quand un cycliste arrive de nuit, des détecteurs de présence le repèrent et allument les 37 lampadaires répartis le long de la piste.

Quatre dalles photovoltaïques de 40 m2 sont installées sur le sol © Radio France - Anne Patinec

Le coût de l'expérimentation est de 340 000 euros. Selon les responsables du port, cette piste est la seconde du genre en France. Il en existe déjà aux Pays-Bas.