Port du Havre : faut-il craindre les autres navires de la flotte Grimaldi lines après le naufrage du Grande America ?

Faut-il mettre en cause toute la flotte Grimaldi Lines après le naufrage du Grande America ? C'est la question que pose l'ONG Robin des Bois. Elle s'interroge au sujet de deux navires du même armateur : le grande Nigeria et le Grande Brasile qui étaient, ce mardi 19 mars, en instance de départ et d'arrivée au Havre.

Ce sont ce qu'on appelle des "sistership", c'est à dire qu'ils appartiennent à la même compagnie et qu'ils ressemblent dans les grandes lignes au Grande America. C'est encore plus vrai pour le Grande Nigeria. Les deux navires ont été fabriqués à la même période. Ils ont le même design et ils naviguent sur la même ligne. Autrement dit, il est possible qu'ils transportent le même type de cargaison : des voitures usagées et des matières dangereuses.

C'est ce qui inquiète l'une des dirigeantes de l'association Robin des Bois. Charlotte Nithart réclame une inspection détaillée des navires. "Compte tenu du contexte, compte tenu du pedigree du bateau, nous demandons aux autorités maritimes de vérifier de façon détaillée que ce que les chargeurs déclarent mettre dans les conteneurs et dans les voitures soit conforme à ce qu'il y a réellement dans les navires".

L'association a recensé un certain nombre de problèmes concernant ces deux navires. Elle a calculé plus de 70 déficiences pour le Grande Brasile en 15 ans, de 2004 à mars 2019. Le Grande Nigeria a quant a lui été plusieurs fois détenu, bloqué, dans des ports. Ce fut le cas à Hambourg en 2018 et au Havre en 2013, comme le rapporte également le site du quotidien Ouest-France. L'association des Robins des Bois demande donc à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) un examen attentif des navires pour éviter une catastrophe écologique.

Le député du Havre, Jean-Paul Lecoq, a fait savoir sur son site Internet qu'il allait saisir les autorités maritimes. Joint par téléphone, il insiste sur les précautions à prendre : "il est nécessaire de maintenir ces navires à quai le temps de faire des vérifications, le temps éventuellement de faire des réparations si nécessaire. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution".

"Tous les contrôles nécessaires ont été effectués"

De son côté, l'autorité portuaire assure que tous les contrôles nécessaires ont été effectués. Selon Nicolas Chervy, commandant du port du Havre, "il n'y a pas de surveillance, ni d'inquiétude particulière à avoir, pas plus que pour les autres navires d'autres compagnies". Pour pouvoir entrer au port, tous ont du fournir un certains nombres d'informations concernant les"matières dangereuses, la sûreté, les déchets, les maladies s'il y en a" précise Nicolas Chervy. Pour en sortir, ils devront aussi être jugés conformes par le Centre de sécurité des navires (CSM).

Le Grande Brasile doit quitter le port ce mercredi 20 mars alors que le Grande Nigeria est arrivé sur rade ce mardi matin à 10h26. Il devrait repartir jeudi 21 mars, selon le logiciel de suivi des navires, si le CSM le lui permet.