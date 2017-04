Plus de transparence sur les pesticides utilisés par les viticulteurs de Portets

A la demande des riverains et de la mairie, les viticulteurs de la commune de Portets préviendront leur voisinage avant pulvérisation.

Dans certaines communes viticoles en Gironde, les relations entre viticulteurs et riverains peuvent être parfois tendues. Certains résidents, à proximité des vignes, s’inquiètent pour leur santé à cause des pesticides utilisés par les vignerons.

Un SMS 24 heures avant

Pour apaiser les tensions, dans la commune de Portets, les viticulteurs préviennent 24 heures à l’avance les habitants avant de pulvériser des produits phytosanitaires. "C'est un SMS préétabli dans lequel j’explique que le lendemain je vais traiter", explique Patrick Daubas propriétaire du Château Tour Bichau. Mercredi 12 avril, justement, le vigneron invite ses voisins à venir échanger autour d’un verre de vin dans son domaine : "J’ai établi un calendrier en fonction du stade de la vigne et des produits utilisés, si les voisins viennent me voir je leur montre bien sûr ".

Apaiser les tensions

Dans cette petite commune viticole de près de 3000 habitants, les 17 viticulteurs implantés sur le territoire ont décidé de jouer la transparence cette année. Car la campagne d'épandage doit commencer dans quelques jours et prendra fin au mois d’août dans certains domaines et les craintes sont de plus en plus vives à ce sujet. En 2014, durant cette période 23 enfants d'une école de Villeneuve-de-Blaye et leur enseignante ont été intoxiqués peu après l'épandage d'un produit phytosanitaire.

Risques pour la santé

Dans la commune, la démarche est appréciée. Jessica, boulangère à Portets salue l’initiative. La jeune femme habite au milieu des vignes dans la commune limitrophe de Castres-Gironde. Elle souhaiterait que les vignerons castrais s’inspirent de cette mesure. "Quand ils pulvérisent on aimerait bien le savoir pour pouvoir fermer les fenêtres". Car les pesticides dégagent une odeur nauséabonde et sont accusés de provoquer des dommages sur la santé notamment chez l’enfant.

La Chambre d'Agriculture de Gironde invite les viticulteurs du département mardi 11 avril à 14h au Château Luchey Halde à Mérignac pour une table ronde à ce sujet. L'idée est d'échanger autour du thème des pesticides et de leur utilisation à proximité des zones d'habitation.