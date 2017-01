Auvergne : le chauffage au bois reste le plus économique mais aussi le plus polluant

Huit millions de français se chauffent au bois. Très économique, le bois est la première source d'énergie renouvelable consommée en France. C'est aussi, la première source d'émission de particules lors des épisodes de pollution. Pour moins polluer, il ne faut pas brûler n'importe quoi.

De plus en plus de particuliers mais aussi de collectivités ont choisi le chauffage au bois. C'est l''énergie la plus économique, mais mal utilisé, le chauffage individuel au bois est aussi, la première source d'émission de particules lors des épisodes de pollution. Dans l'agglomération lyonnaise, lors des derniers pics de pollution, le chauffage bois était responsable de 40% des émissions de particules, suivi par le transport routier (27%).

Cheminée ouverte design français Focus © Radio France - Claudie HAMON

Pour choisir un appareil dernière génération à haute performance énergétique mais aussi respectueux de l'environnement, les fabricants français se sont dotés en 2000 d'un label de qualité appelé "Flamme Verte" lancé avec le concours de l'Ademe (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Mais le plus important est de choisir un bon combustible. Un bois de feuillus, avec moins de 20% d'humidité. Les fournisseurs de bois proposent également des bûches étuvées et écorcées, un peu plus chères mais finalement plus économiques. A Proscrire, les résineux et les bois de récupération (palettes, traverses de chemin de fer) qui peuvent être très toxiques. Enfin, avant d'installer un appareil de chauffage au bois, votre vendeur (s'il est bon) doit vous proposer d'effectuer un diagnostic chez vous pour choisir le chauffage adéquat.