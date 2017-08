Pour économiser l'eau en Vaucluse, on traque les fuites

Le gouvernement dévoile un plan d'action pour lutter contre la sécheresse. Ca passe par la traque des fuites, ce qui se fait déjà en Vaucluse.

Le Vaucluse est en alerte sécheresse, tout comme 82 départements, qui ont pris, par arrêté préfectoral, des restrictions de l'usage de l'eau.

Pour lutter contre ces sécheresses jugées de plus en plus préoccupantes en France, le gouvernement a dévoilé un plan d'action. Présentation ce mercredi matin, en conseil des ministres par Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire.

Plusieurs pistes sont envisagées : sensibiliser le public, s'orienter vers une agriculture économe en eau, mais aussi davantage surveiller les fuites d'eau dans les réseaux de canalisation.

"L'eau, c'est comme le lait sur le feu, c'est une veille permanente" - Stéphane Delpech, Véolia

Entre 3 et 4.000 litres d'eau sont gaspillés par an et par habitant dans le département, selon l'étude Fluksaqua réalisée en 2016.

La traque à Avignon Copier

En cause, la vétusté du réseau, avec comme mauvais élève selon l'étude, le Ventoux sud : jusqu'à 13 000 litres d'eau perdus par an et par habitant !

A Avignon, selon Véolia en charge de l'eau, 36% de l'eau puisée en 2014 était perdue, 21 % en 2016 : Il y a du mieux.

Il y a aussi des investissements aussi pour réparer les fuites, près de 600 réparées en 2016 avec cette technique de pointe détaillée par Stéphane Delpech directeur de Véolia en Vaucluse : "Notre ADN c'est être constamment être à l'affût de ces fuites. Nous posons des capteurs, comme des oreilles.. Les oreilles des collègues avec des casques qui vont écouter pour cibler à quels endroits du réseau se confirme le bruit et donc la fuite. Le périmètre du réseau sur le Grand Avignon, c'est 488 km!"

"Des capteurs comme des oreilles", détaille Stéphane Delpech Copier

La méthode est déjà appliquée à Carpentras.