Pour économiser l'électricité, le Pont d'Avignon n'est plus éclairé pendant quelques jours

Plusieurs monuments emblématiques d'Avignon ne sont plus éclairés depuis mercredi soir : la ville d'Avignon entend faire des économies d'énergie

La ville d''Avignon entend faire des économies d'énergie en cette période de surconsommation.

Depuis mercredi soir et jusqu’à lundi soir, ces monuments ne sont plus - exceptionnellement - éclairés : Il s'agit du Palais des papes, du Pont St Bénézert (plus connu sous le nom de Pont d'Avignon, l'hôtel de ville, l'église St Agricol, le temple St Martial, l'église St Didier.