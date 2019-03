Pour l'ouverture de la pêche à la truite, une association annonéenne tire la sonnette d'alarme

Annonay, France

C'est le grand jour pour les 42 000 pêcheurs de la Drôme et de l'Ardèche, la pêche à la truite est ouverte ! Mais l'association La Gaule Annonéenne prévient les adeptes, "il faut être responsable et penser à la pêche de demain".

Le vice-président de l'association, Frédéric Deangélis, est inquiet, "si le monde de la pêche adapte pas son prélèvement, on risque de mettre à mal la truite". Aujourd'hui, il est autorisé d'attraper six truites par jour. Son président, Luc Brias, est catégorique, "ça ruine l'espèce, il n'y a plus de poissons".

Frédéric Deangélis, vice-président de la Gaule Annonéenne, a vu le niveau de la rivière baisser de plus de 50 % en quelques mois © Radio France - Diane Sprimont

La Déôme victime du changement climatique

Les précipitations variables, les périodes de sécheresse allongées et des crues violentes participent à la baisse des cours d'eau. Frédéric Deangélis le constate à Annonay au bord de la Déôme, "il y a quelques mois, le lit du cours d'eau était 1m50 plus haut"

La Déôme à Annonay a été réaménagée ces derniers mois pour favoriser la reproduction de truites. © Radio France - Diane Sprimont

Alors cette association, la mairie, l'agglomération et le syndicat des Trois Rivières ont réaménagé la Déôme il y a deux mois, "c'est une adaptation au changement climatique, précise Frédéric Deangélis. On a recrée des zones de rapides, on a rajouté des blocs pour que le poissons puissent s'abriter et se reproduire."

Il est donc possible de pêcher de la truite sauvage dans cette rivière jusqu'à septembre prochain.