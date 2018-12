Pour la première fois en Mayenne, il y aura une marche pour le climat ce samedi à Laval

Laval, France

Il faut sauver notre planète. C'est en quelque sorte le message du collectif "il est encore temps" qui appelle à une marche pour le climat partout en France aujourd'hui. En Mayenne, une marche est organisée à Laval. Le rassemblement est programmé devant la préfecture de Laval, place Jean Moulin, à 10h30. Le cortège se rendra ensuite à partir de 11 heures en direction de l'Hôtel de ville.

Rachel est l'une des organisatrices : "c'est un mouvement non violent et qui est destiné à interpeller les gouvernements mais aussi à s'auto-interpeller en tant que citoyen sur comment peut-on faire à notre petite échelle pour préserver notre planète et notre avenir. Ce qu'on souhaite, c'est que les personnes viennent à titre individuel. Chaque citoyen doit être concerné. On a tous des opinions différentes mais peu importe notre étiquette. Ce qui nous intéresse, c'est de dire que l'état de la planète, ça nous inquiète."

Plusieurs centaines de personnes pourraient participer à cette marche pour le climat à Laval.