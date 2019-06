VIDÉO: Pour les 50 ans de Port-Camargue, des bénévoles nettoient le port de plaisance

Pour les 50 ans de Port-Camargue, une opération de nettoyage du port de plaisance a été organisée ce dimanche 2 juin par le Seaquarium du Grau-du-Roi avec l'association de pêche plaisance du Gard et la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

Le Grau-du-Roi, France

Des vélos, des câbles, et même des scooters, les bénévoles ont trouvé beaucoup de déchets dans le port de plaisance de Port-Camargue ce dimanche 2 juin. Une opération de nettoyage était organisée par le Seaquarium du Grau-du-Roi avec l'association de pêche plaisance du Gard et la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

Deux scooters repêchés en cinq minutes

Deux équipes de plongeurs ont parcouru les fonds du port à la recherche de déchets. Au bout de cinq minutes à peine, ils ont trouvé deux scooters, que des bénévoles restés sur le quai sont parvenus à sortir à l'aide de cordes. Des vélos, des sceaux, un lavabo et même un revolver ont été sortis de l'eau.

Pourtant c'est la troisième fois que le Seaquarium du Grau-du-Roi organise ce nettoyage. Cléya, une jeune fille de 15 ans est dépitée quand elle voit tant de déchets. "C'est de pire en pire. À chaque fois les déchets que nous sortons sont plus gros", observe-t-elle. Cinq vélos, une batterie, des boules de pétanque, une trottinette et 15 sacs remplis de déchets ont été ramassés en plus des deux scooters.

Ce n'était donc pas le dernier nettoyage du port à Port-Camargue. D'autres seront organisés jusqu'à ce qu'il n'y ai plus aucun déchet à repêcher.

