Pour livrer ses magasins d'Île-de-France, Carrefour passe au gaz

Engie et Carrefour ont inauguré ce mardi une station service pour les véhicules roulant au gaz. Le géant de la grande distribution mise désormais sur des véhicules roulant au gaz plutôt qu'au diesel avec un objectif de "100% des livraisons dans Paris intra-muros" d'ici la fin de l'année.

Une station service où on ne vient pas se servir en essence ou en gazole mais en GNC ou bio-GNC (pour gaz naturel compressé). C'est un équipement de ce type, qui compte deux pompes dans la zone industrielle Mermoz, qui a été inaugurée ce mardi à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, livrée par GNVERT, une filiale du groupe Engie, sur commande du groupe Carrefour. Cette station de La Courneuve est aussi la première à fournir, en accès public, un système de recharge en azote liquide pour les camions frigorifiques, technologie développée par l'entreprise Messer.

100% de livraison au gaz dans Paris d'ici la fin de l'année pour Carrefour

Elle est ouverte à toutes les entreprises et aux particuliers mais 50% de son activité est garantie par les véhicules de transports de Carrefour France pour les 50 derniers kilomètres de livraison des magasins, notamment dans la capitale. "Notre objectif c'est que 100% de nos livraisons magasins dans Paris intra-muros soit fait grâce à cette technologie là" souligne Jean-Philippe Mazet, en charge des transports pour le groupe de grande distribution.

Jean-Philippe Mazet, directeur transports de Carrefour France Copier

Passer de camionnettes au diesel, à des véhicules qui roulent au gaz permet de moins polluer en ville, ce que réclament les pouvoirs publics et notamment la maire de Paris : "moins 70% de CO2, quasiment plus de particules fines et 50% de bruit en moins" vante Jean-Philippe Mazet.

Engie passe de 10 à 15 stations service gaz cette année en Île-de-France

Le groupe Carrefour France avait testé le dispositif à Lille en 2013. Il le développe cette année également en région parisienne à Lyon, Bordeaux et Marseille. Une première station commandée à Air Liquide est déjà ouverte en Seine-et-Marne, celle de La Courneuve, livrée par Engie est la deuxième. Le groupe compte permettre l'ouverture de 9 stations de ce type en France, dont 5 en région parisienne et passer d'une soixantaine à 200 véhicules roulant au gaz d'ici la fin de l'année, sur une flotte totale qui en compte 3000.

La station de La Courneuve va permettre à Carrefour de moins polluer pour ses livraisons en magasins, Rémi Brancato Copier

Et ce n'est pas la seule entreprise qui s'y met. "Rouler au gaz naturel peut ne pas coûter plus cher que rouler au diesel" se réjouit Habib Sehil, directeur commercial de GNVERT. La filiale du groupe Engie voit le marché se développer très rapidement : elle passera d'ici début 2018 d'une dizaine à 15 stations GNC en Île-de-France.