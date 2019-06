Pour lutter contre les incivilités, les services de l'Etat contrôlent dans la Chaîne des Puys

Toute la journée de dimanche, les autorités se sont déplacés dans la Chaîne des Puys pour faire respecter les différents arrêtés préfectoraux et municipaux. Parmi les différentes incivilités, il y a les VTT interdits sur différents chemins, mais aussi les chiens non-tenus en laisse.

Les gendarmes de Chamalières accompagnés des services de l'Etat ont contrôlé VTTistes et propriétaires de chiens

Orcines, France

"Je n'ai pas vu le panneau". La justification, avec un brin de mauvaise foi, est courante lorsqu'on est pris la main dans le sac lors d'un contrôle de police. Néanmoins, c'est bien celle-là qui a été utilisée à plusieurs reprises par certains puydomois sur le chemin des Muletiers. C'est ici, dans la fraîcheur du matin, que les gendarmes as'étaient installés, à l'intersection entre le chemin et les rails du Panoramique des Dômes.

4 infractions prises en flagrant délit

Il ne faut pas attendre cinq minutes avant de voir la première infraction : une clermontoise et son ami aubièrois qui rejoignent leur groupe passé quelques minutes plus tôt. Des vététistes qui n'ont pas repéré le panneau d'interdiction en bas du sentier, et qui se font prendre, un peu embêtés de voir des gendarmes présents aujourd'hui. La verbalisation est d'environ 68 euros, mais les deux amis seront convoqués ultérieurement par les autorités.

La mairie d'Orcines a pris un arrêté municipal pour interdire les VTT sur le chemin des Muletiers © Radio France - Mickaël Chailloux

Préserver l'environnement

"On a peu de problèmes avec les visiteurs nationaux et internationaux, qu'on appelle touristes" explique Philippe Morge, directeur du Puy-de-Dôme Grand Site de France, "mais plutôt avec les locaux, habitants de l'agglomération clermontoise, persuadés qu'ils ont affaire à une propriété publique. Mais quelque soit le régime de propriété, c'est un bien naturel qu'il convient de préserver" explique-t-il.

D'autres infractions ont été constatés mais pas prises sur le fait, comme ce feu éteint dans le bec de Montmeyre. L'occasion de rappeler que les feux dans les bois sont interdits toute l'année, et qu'en cette période estivale, ils sont interdits aussi du 1er juillet au 30 septembre.