Pour ne pas se perdre dans le montagne de Cézanne, suivez les balises blanches et rouges

Avant le début de l'été, les gardes nature du Site de la Sainte Victoire remettent à neuf le balisage du GR9. Ce circuit de grande randonnée va du Jura jusqu'à la Côte d'Azur en passant par la crête de la Sainte Victoire.

La randonnée commence dans le village de Puyloubier à 25 kilomètres à l'est d'Aix-en-Provence. Il suffit de suivre les balises de Grande Randonnée (GR) de couleurs blanches et rouges. A condition que ces traces ne soient pas usées par le temps. Voila pourquoi au printemps et à l'automne, les gardes nature sillonnent les 15 kilomètres du GR qui passent par les crêtes du massif pour remettre à neuf les balises.

Attention au balisage sauvage

Ce matin là, ils sont quatre à se gravir la montagne. Pots de peinture, pinceaux, boucharde et cisailles dans le sac à dos, ils essaient de se mettre à la place du randonneur novice. Stéphanie Morel vient de trouver un secteur qui pourrait le piéger : "Il faudra qu'on monte à gauche au lieu d'aller tout droit. Alors on va peindre une balise sur un rocher pour alerter le promeneur". Stéphanie le fait méticuleusement en espérant que ce repère résistera au cagnard de l'été. Les gardes doivent aussi repérer les faux balisages laissés par certains randonneurs. "Certains pensent avoir le droit d'indiquer des itinéraires de leur choix, explique Stéphanie. Mais si on n'a pas ouvert ce sentier, c'est qu'il y a une raison. Les gens pensent parfois que la Sainte Victoire est à eux."

Ne pas déranger les aigles de Bonelli

Le meilleur itinéraire est aussi celui qui préserve la faune du massif. Il faut notamment protéger les deux couples d'aigles de Bonelli qui nichent chaque année dans la montagne Sainte Victoire. "On ferme des sentiers, on renforce notre présence, raconte Pierre Costeraste, guide nature. Et quand on revoit ces aigles quelques mois tard, on est très fier de les avoir protégés".