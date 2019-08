Pour protéger les oiseaux cet été, donnez-leur à boire mais pas à manger

Le Mans, France

Vous avez peut-être eu l'impression de voir beaucoup d'oisillons morts ces dernières semaines : c'est la conséquence de la canicule, et de la sécheresse. D'ailleurs, "les centres de soins de la ligue de protection des oiseaux se sont retrouvés complètement saturés mi-juillet", indique Jacky Melocco, le président de la LPO de la Sarthe. Certaines espèces ont davantage souffert, notamment les martinets mais aussi les chauve-souris. Aujourd'hui encore, la faune sauvage manque d'eau.

Une coupelle pas trop profonde, à changer chaque matin

Pour aider les oiseaux, mais aussi les hérissons ou même les abeilles, chacun peut installer un récipient d'eau. "Une coupelle pas trop profonde", précise Jacky Melocco, "trois ou quatre centimètres de profondeur suffisent car les oiseaux peuvent se noyer si vous mettez une bassine. D'ailleurs, on retrouve souvent des oiseaux morts dans les abreuvoirs des bovins dans les champs".

Cette coupelle d'eau fraîche doit être changée tous les jours "pour éviter la propagation des maladies et la prolifération des moustiques". Il faut aussi penser à l'installer dans un endroit suffisamment dégagé pour permettre aux oiseaux de voir arriver d'éventuels prédateurs, "en particulier les chats qui font d'énormes dégâts".

A boire mais pas à manger

"A cette époque de l'année, il vaut mieux éviter de donner à manger aux oiseaux", prévient le président de la LPO72. "Mieux vaut laisser faire la nature. Les jeunes surtout ont d'abord besoin de protéines, donc d'insectes, et pas de graines ou de graisse comme en hiver".

Que faire si on trouve un oiseau qui semble affaibli ?

"L'important, c'est de ne surtout pas se précipiter", rappelle Jacky Melocco. "Prenez le temps d'observer la situation, car le risque est de stresser l'animal, or ce stress intense peut lui être fatal. Avant de le toucher, regardez s'il est blessé. Un oiseau adulte qui ne s'envole pas si vous approchez, là, oui, il faut le recueillir mais avec douceur. On peut le couvrir d'une veste pour qu'il soit dans le noir, puis le mettre dans un carton. Ensuite, on le confie à un vétérinaire ou un centre de soins".

En cas de doute, il ne faut pas hésiter à solliciter la LPO de la Sarthe, joignable par téléphone au 02 43 85 96 65, par mail (sarthe@lpo.fr) ou via Facebook.