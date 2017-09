Pour protéger les rives du canal, Haguenau interdit le nourrissage des ragondins

Les ragondins creusent leur terrier dans les berges du canal de la Moder, très abîmées aujourd'hui. Pour réduire la population de rongeurs, la ville de Haguenau a lancé une campagne de sensibilisation. Les passants qui nourrissent ces nuisibles risquent une amende de 450 euros.

Ils vivent pacifiquement au bord de l'eau à côté des canards: les ragondins! cet herbivore creuse son terrier dans les berges, qui s'affaissent très rapidement. Pour protéger les rives du canal de la Moder, en centre-ville, la ville de Haguenau a lancé une campagne de sensibilisation, auprès des enfants des écoles et aussi via son magazine d'information. La commune veut décourager les passants qui nourrissent les ragondins. Les contrevenants risquent maintenant une amende de 450 euros, comme l'indiquent les panneaux placés au bord de l'eau à des endroits stratégiques. Pour le moment, aucun ami des ragondins n'a été sanctionné, la ville de Haguenau mise sur la pédagogie.

Véronique Le Tan, chargée de mission à la ville de Haguenau Copier

Le canal de la Moder, à Haguenau, en 1999 - mairie de Haguenau

Les rives du canal de la Moder en 2017 - mairie de Haguenau

Un couple de ragondins engendre six petits par an et faute de prédateur, ces herbivores, espèce invasive venue d'Amérique du sud, prospèrent en Alsace. La ville a fait appel à des chasseurs, l'été dernier, qui ont réussi à en prélever une cinquantaine, à l'arc. Mais il en reste assez pour transformer les berges en gruyère. La commune a donc décidé de revégétaliser les rives du canal de la Moder, en y installant des rochers et en plantant des ligneux. En restaurant la ripisylve, l'environnement naturel de la rivière, elle espère gêner la construction des terriers et protéger durablement les berges de leurs hôtes encombrants.

Un ragondin adulte peut peser 8 kg © Maxppp - Olivier Boitet