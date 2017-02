"Pour sauver l'ours dans les Pyrénées, il manque l'essentiel!"

Sabine Matraire, la vice-présidente de l'association de défense de l'ours Férus réagit à la consultation lancée par le ministère de l'environnement sur la valorisation de le biodiversité dans les Pyrénées et notamment le "volet ours" et sa préservation dans les dix prochaines années.

Que faut il faire pour préserver la présence de l'ours brun dans les Pyrénées dans les dix années à venir? C'est la question que pose la consultation organisée par l'Etat depuis mercredi dernier et jusqu'au 8 mars . Ce "volet ours" s'inscrit dans une stratégie pyrénéenne de valorisation de la biodiversité. Il propose des pistes pour préserver la trentaine d'ours présente dans le massif, côté français : préservation de l'environnement, études des animaux, concertation avec les éleveurs, développement du patrimoine culturel et touristique. Mais rien concernant l'introduction de nouveaux animaux d'ici 2027.

"Incompréhensible"

Sabine Matraire vice-présidente de Férus : "malheureusement, il manque l'essentiel. Pour sauver l'ours dans les Pyrénées, il faut lâcher quelques individus et c'est le gros point noir, c'est même incompréhensible. La région Nouvelle Aquitaine est favorable, les élus locaux, des bergers sont favorables, le comité massif n'est pas opposé. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ségolène Royal, la ministre de l'environnement, souhaite surtout ne rien faire et renvoyer la patate chaude au prochain gouvernement".

Sabine Matraire de l'association pro Ours Férus : "la France doit se conformer à la mise en demeure de l'Europe". Partager le son sur : Copier

Et ne parlez pas à Sabine Matraire des dégâts provoqués par l'ours dans les troupeaux. Le vice-président de la chambre d'agriculture de l'Ariège Rémi Denjean estime que de puis 20 ans que l'ours est revenu dans les Pyrénées on constate trop de dégâts , trop de pertes. Faux, rétorque Sabine Matraire : "L'ours, par an, tue moins de 200 brebis sachant que la profession reconnaît elle-même qu'elle perd entre 18 et 30 000 brebis en estive!"

"La situation est déjà compliquée avec les ours qui sont là. Depuis leur réintroduction il y a 20 ans, on a le recul et l'expérience. Il y a trop de dégâts, trop de pertes" Rémi Denjean Partager le son sur : Copier

Pour Férus et les partisans de l'ours il faudrait introduire au moins 6 femelles ourses. Férus et d'autres associations pro ours se rendront à Bruxelles le 27 février prochain pour faire un point avec la direction générale de l'environnement de la commission européenne. Elles veulent mettre en exergue l'absence de volonté du côté du gouvernement de préserver la présence de l'ours : "Nous avons obligation vis à vis de l'Europe de sauver l'ours brun depuis 1992. L'Europe a même mis en demeure la France en 2012".