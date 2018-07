Depuis une semaine, la baignade dans l'étang de Rouffiac est interdite pour les enfants de moins de six ans. En cause : les cyanobactéries, des micro-organismes qui libèrent des toxines dangereuses pour la santé.

Pour les scientifiques, c'est une des plus vielles formes de vie sur terre. Les cyanobactéries sont des micro-organismes monocellulaires, parmi les premières capables de réaliser la photosynthèse. Cette petite algues empêche touristes et Périgourdins de se baigner sereinement dans certains étangs de la Dordogne. Depuis une semaine, les enfants de moins de six ans n'ont pas le droit de se baigner dans l'étang de Rouffiac par exemple. Dans celui de Saint-Estèphe, il est fortement conseillé de se doucher en sortant de l'eau.

Eczéma, diarrhée, vomissements...

La prolifération des cyanobactéries représente un danger pour l’homme et les mammifères puisqu'elles peuvent libérer des toxines très néfastes quand elles sont ingérées. Elles causent des problèmes de santé comme des troubles digestifs, des maux de tête, des étourdissements, des démangeaisons, des irritations. On recense chaque année des décès de chien liés à cette algue.

Contrôles quotidiens

En ces périodes de forte chaleur, la prolifération de ces "'algues bleues" est plus importante. Il faut donc rester vigilant surtout si vous vous baignez dans des rivières et d'autres zone non-surveillées. Sur les sites où la baignade est autorisée, la qualité de l’eau est surveillée tous les jours. Il suffit donc de respecter les consignes du poste de sécurité. Prendre une douche systématiquement en sortant de l'eau. A Rouffiac, les analyses effectuées ce mardi devraient permettre de lever ou non les restrictions de baignade.