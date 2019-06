Pourquoi la circulation différenciée à Marseille, en cas de pic de pollution, ne fonctionnera-t-elle pas ?

Bouches-du-Rhône, France

Le préfet des Bouches-du-Rhône a enfin instauré la circulation différenciée à Marseille, le 7 juin dernier. A l'instar de Paris, Lyon, Toulouse ou Bordeaux, les voitures trop polluantes seront priées de rester bien au fond du garage en cas de trop forte pollution.

Il s'agit des voiture immatriculées avant 1997 pour les essences et avant 2006 pour les diesels.

Une mesure peu appliquée

Les seuils pour que le plan de transport d'urgence sont très hauts. Pendant l'été c'est principalement la pollution a l'ozone qui peut toucher les Bouches-du-Rhône. Seulement, le seuil d'alerte pour le déclenchement immédiat est fixé à 240 microgrammes / m3 / heure et atteindre ce niveau selon Atmosud, l'organisme en charge du contrôle, ça arrive une fois tous les deux ou trois ans.

Alors il y a bien un seuil plus bas qui peut déclencher la circulation différenciée qui est à 180 microgramme par m3 par heure. Il faut pour cela que cette valeur soit atteinte sur un moyenne de 3 jours. Le préfet peut alors décider d'enclencher le plan d'urgences transports même si les méfaits de ce gaz irritant sont ressentis par les plus vulnérables en deçà de ce seuil.

Là encore, pas sûr que le plan soit déclenché cet été. L'ozone se forme avec de la chaleur, et une météo stable. Or, dans les Bouches-du-Rhône, le temps change très fréquemment, et le vent souffle.

Si le plan est déclenché que vous faut-il ?

Une vignette est a coller sur le pare-brise, la vignette crit'air. Elle permettra de circuler dans Marseille entre 6h et 20h. Elle coûte 3,68€, moins que les 68€ prévus en cas d'amende.

Cependant, toutes les vignettes ne vous autoriseront pas a emprunter les rues du centre-ville. Il faut être crit'air 0,1,2 ou 3.

Les changements prévus

En cas de forte pollution donc, les poids lourds seront interdits dans la zone différenciée (entre le Boulevard de plombières au nord, le Jarret à l'ouest et Prado II au sud) tout comme les voitures anciennes.

La vitesse pourrait être diminuée de 20kmh, le stationnement gratuit pour les résidents et doublement plus cher pour les non-résidents à marseille.

La gratuité est aussi prévue pour les abonnements de vélo de courte durée à Marseille, tout comme les parkings relais d'Aix en Provence.