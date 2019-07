Pourquoi la mer Méditerranée est-elle aussi chaude en ce moment ?

Vous avez sûrement du mal à vous rafraîchir dans le sud-est en ce début de vacances. Il fait jusqu'à 6 degrés de plus dans l'eau qu'en normal. C'est la première fois que ce pic de chaleur arrive aussi tôt.

La mer Méditerranée est très chaude en ce début du mois de juillet 2019, entre 26 et 28 degrés.

La Méditerranée en surchauffe. Difficile de se rafraîchir sur les plages du sud-est en ce début du mois de juillet 2019 : la température de l'eau oscille entre 26 et 28 degrés, contre 22 à 25 d'habitude. C'est la première fois que ce pic de chaleur arrive aussi tôt. D'habitude, il est atteint au mois d'août. La faute à la chaleur de ces derniers jours.

La faute à la canicule

La canicule d'il y a deux semaines explique en partie la chaleur de la mer Méditerranée. L'air chaud venu du Sahara reste bien présent sur toute la partie sud de la France, avec des températures très élevées de Nice à Perpignan. Ce qui est vrai pour le littoral est vrai pour la mer. C'est un peu comme le couvercle d'une cocotte minute.

Sans oublier le réchauffement climatique. Chaque année, la Grande bleue est plus chaude. D'après le CNRS, la température en mer a augmenté de 0,7 degrés entre 2007 et 2015. Et certains scientifiques craignent qu'elle se réchauffe de 3 degrés d'ici la fin du siècle.

Des risques quand on s'y baigne

En plus du côté peu agréable de ne pas se rafraîchir quand il fait si chaud, les bactéries se multiplient très vite dans l'eau chaude, ce qui provoque d'ailleurs la fermeture de certaines plages.

Il y a aussi beaucoup de méduses qui adorent l'eau chaude et même de nouvelles espèces de poissons comme des raies pastenagues, dont les piqûres sont très venimeuses.