Elle aurait pu s'appeler Félix mais elle s'appelle Fionn. Comme Carmen et Eleanor, le nom de la tempête qui arrive sur les côtes de la Manche a été choisi selon des règles très précises. Non, il ne s'agit pas de faire rire les internautes. Il s'agit de sécurité. D'après des expériences menées au Royaume-Uni et en Irlande, la population est beaucoup plus attentive aux consignes de sécurité quand la menace de vent fort est clairement identifiée comme reliée à une tempête nommée.

à lire La tempête Fionn attendue cette semaine en Normandie

Gisele, Jose, Pierre, etc.

Depuis le 1er décembre 2017, les services météorologiques des pays européens de la façade Atlantique se sont coordonnés. A chaque dépression sérieuse qui se présente sur nos côtes, les prévisionnistes d'Espagne, du Portugal et de France se mettent d'accord. Une liste de prénoms a été établie (voir capture d'écran ci-dessous). Gisele, Jose, Pierre : les paris sont ouverts pour la prochaine tempête.

La liste des prénoms des tempêtes 2017-2018 (capture d'écran Météo France). -

Pour Fionn, ce sont les services météorologiques irlandais et britanniques qui ont choisi (parce que la dépression arrive d'abord chez eux). Fionn est un prénom irlandais qui correspond à un caractère constructif explique le site internet prenom-garcon-fille.com. Côté français, le prénom est plus rare. Sur les réseaux sociaux, Fionn est donc saluée par nombre de jeux de mots que chacun appréciera.

Ah bah merde, une #tempête approche, et elle s'appelle #Fionn!! Et quand le vent va sortir de #fionn, ça va chier !!! pic.twitter.com/w6Q1tRVGOB — Imjustbruno (@Imjustbruno1) January 15, 2018

La tempête #fionn n'est toujours pas arrivé en Bretagne. Il y pas un pet de vent . — Teddy (@hamet_teddy) January 15, 2018