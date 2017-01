Pourquoi le Plan Grand Froid n'est-il pas activé en Mayenne ?

Plusieurs départements ont mis en place ce dispositif d'alerte pour venir en aide aux plus démunis. Pour l'instant, ce n'est pas le cas en Mayenne. Explications.

Tout dépend des températures ressenties. Si la météo relève 1 ou 2 ou 3 degrés en-dessus ou en dessous de 0, le vent et l'humidité peuvent les faire baisser considérablement. D'autres facteurs sont également pris en compte : la durée de l'épisode climatique et le taux de confiance dans la prévision. C'est à la Préfecture ensuite de trancher en fonction de ces données.

Le Plan Grand Froid ne devrait pas être activé en Mayenne ce week-end, un léger redoux est annoncé dans la journée de samedi selon Jean-François Laclavetine, prévisionniste à Météo-France : "d'abord ça fait bien 3 semaines que ces conditions perdurent sur l'Ouest et en Mayenne les températures ont frisé les -6. Une dégradation va arriver samedi en fin d'après-midi en provenance de la Manche. On ne devrait plus avoir de gelées au petit matin, tout ça jusqu'à lundi. Et ensuite ça devrait repartir au froid mais moins intense".

Le Plan Grand Froid compte 3 niveaux. Le premier c'est le niveau "Jaune Temps Froid" : températures ressenties en journée entre -5 et -10 degrés. Ouverture de places supplémentaires en centres d'hébergement et renforcement des maraudes. Le deuxième c'est le niveau "Orange Grand Froid" : températures ressenties entre -11 et -17 degrés. La police et la gendarmerie sont mobilisées. Le dernier niveau c'est "Rouge Froid Extrême" : températures ressenties sous la barre des -18 degrés. Les hôpitaux et divers équipements publics (gymnases, salles communales) peuvent être réquisitionnés.