Pourquoi y a-t-il des Flamants roses dans les marais d'Olonne ?

Vendée, France

Neuf flamants roses perchés sur une patte, le bec dans les plumes. Ils ont l'air de se sentir chez eux dans les marais d'Olonne : "Ils mangent, ils dorment, ils remangent. Parfois l'un d'entre eux se met dans l'eau, comme un canard, pour se laver les plumes", explique Camille, bénévole à l'observatoire des oiseaux de l'Association de défense de l'environnement de Vendée (ADEV).

Descendants de fugitifs

Des Flamants roses. En Vendée. C'est très inhabituel : "Leur zone d'errance est la Méditerrannée", explique la bénévole. Ils sont arrivés il y a un mois, et ont élu domicile dans cette zone Natura 2000, protégée de la présence humaine et sous la surveillance de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

On s'est aperçus qu'ils avaient des bagues, qui indiquent que ce sont des flamants d'Allemagne. Ce sont les descendants de flamants échappés de zoos qui se sont réunis en colonie et se sont reproduits entre eux"

Des enfants de fugitifs, donc, venus de plusieurs zoo de villes différentes. Ils sont bagués, parce qu'ils ont sans doute été repérés en Allemagne avant d'arriver en Vendée : "Ils trouvent sans doute un milieu favorable dans les marais de Vendée".

Combien de temps vont-ils rester ? Mystère. Mais ils se laissent volontiers admirer depuis les longues-vues de l'observatoire. L'ADEV a également signalé leur présence au Réseau flamant de la Fondation Tour du Valat, à Arles en Camargue, qui étudie les populations de Flamants roses en France.