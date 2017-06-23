Mesures contre la sécheresse en Moselle : la liste des communes concernées
Par Clément Lhuillier, France Bleu Lorraine Nord vendredi 23 juin 2017 à 9:27
Manque de pluie, rivières et nappes phréatiques au plus bas : la Moselle souffre de la sécheresse. Jeudi soir, la préfecture a pris des mesures pour limiter l'usage de l'eau : arrosage et lavage sont soumis à des restrictions, mais pas seulement.
Il fallait s'y attendre, et l'épisode de canicule qui a touché la France cette semaine n'a pas arrangé la situation. Au contraire, le niveau des cours d'eau en Moselle a fortement baissé et la situation commence à être inquiétante. D'autant que la pluie ne semble toujours pas s'inviter dans le ciel lorrain pour les prochains jours. Un constat qui conduit la préfecture du département à prendre des mesures de restriction d'usage de l'eau, pour "anticiper une situation qui pourrait s’avérer difficile."
Retrouvez la liste des communes concernées en PDF ou ci-dessous dans l'article
La limitation n'épargne personne : particuliers, collectivités, exploitants agricoles, industriels, bateliers...
- L’arrosage des jardins, des pelouses, des massifs floraux, des potagers, des espaces verts et des espaces sportifs sont interdits de 11h à 18h
- Le lavage des véhicules est interdit (sauf dans les stations professionnelles)
- Le remplissage des piscines privées est interdit
- Le lavage des voies publiques, des façades et terrasses et des immeubles est interdit
Selon les arrêtés pris par le Préfet, "ces interdictions s’appliquent, qu’il s’agisse d’eau provenant du réseau d’alimentation public, de prélèvements dans les cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement (nappe en équilibre avec les rivières), ou de puits personnels."
La liste des communes concernées ci-dessous
Communes de la zone d'alerte Moselle amont et Meurthe dans le département de la Moselle
- AVRICOURT [57042], AZOUDANGE [57044]
- BOURDONNAY [57099]
- FOULCREY [57229]
- FRAQUELFING [57233]
- HATTIGNY [57302]
- IBIGNY [57342]
- LAGARDE [57375]
- MAIZIERES-LES-VIC [57434]
- MONCOURT [57473]
- MOUSSEY [57488]
- OMMERAY [57524]
- RECHICOURT-LE-CHATEAU [57564]
- RICHEVAL [57583]
- SAINT-GEORGES [57611]
Communes de la zone d'alerte Moselle aval, Orne, Nied et Seille dans le département de la Moselle
- ABONCOURT [57001]
- ABONCOURT-SUR-SEILLE [57002]
- ACHAIN [57004]
- ADAINCOURT [57007]
- ADELANGE [57008]
- AJONCOURT [57009]
- ALAINCOURT-LA-COTE [57010]
- ALGRANGE [57012]
- ALTRIPPE [57014]
- ALTVILLER [57015]
- ALZING [57016]
- AMANVILLERS [57017]
- AMELECOURT [57018]
- AMNEVILLE [57019]
- ANCERVILLE [57020]
- ANCY-DORNOT [57021]
- ANGEVILLERS [57022]
- ANTILLY [57024]
- ANZELING [57025]
- APACH [57026]
- ARGANCY [57028]
- ARRAINCOURT [57027]
- ARRIANCE [57029]
- ARRY [57030]
- ARS-LAQUENEXY [57031]
- ARS-SUR-MOSELLE [57032]
- ASSENONCOURT [57035]
- ATTILLONCOURT [57036]
- AUBE [57037]
- AUDUN-LE-TICHE [57038]
- AUGNY [57039]
- AULNOIS-SUR-SEILLE [57040]
- AUMETZ [57041]
- AY-SUR-MOSELLE [57043]
- AZOUDANGE [57044]
- BACOURT [57045]
- BAMBIDERSTROFF [57047]
- BANNAY [57048]
- BAN-SAINT-MARTIN [57049]
- BARONVILLE [57051]
- BARST [57052]
- BASSE-HAM [57287]
- BASSE-RENTGEN [57574]
- BASSING [57053]
- BAUDRECOURT [57054]
- BAZONCOURT [57055]
- BECHY [57057]
- BELLANGE [57059]
- BELLES-FORETS [57086]
- BENESTROFF [57060]
- BERG-SUR-MOSELLE [57062]
- BERIG-VINTRANGE [57063]
- BERTRANGE [57067]
- BETTANGE [57070]
- BETTELAINVILLE [57072]
- BEUX [57075]
- BEYREN-LES-SIERCK [57076]
- BEZANGE-LA-PETITE [57077]
- BIBICHE [57079]
- BIDESTROFF [57081]
- BIDING [57082]
- BIONCOURT [57084]
- BIONVILLE-SUR-NIED [57085]
- BISTEN-EN-LORRAINE [57087]
- BISTROFF [57088]
- BLANCHE-EGLISE [57090]
- BOUCHEPORN [57095]
- BOULANGE [57096]
- BOULAY-MOSELLE [57097]
- BOURDONNAY [57099]
- BOURGALTROFF [57098]
- BOUSSE [57102]
- BOUST [57104]
- BOUSTROFF [57105]
- BOUZONVILLE [57106]
- BREHAIN [57107]
- BREISTROFF-LA-GRANDE [57109]
- BRETTNACH [57110]
- BRONVAUX [57111]
- BROUCK [57112]
- BRULANGE [57115]
- BUCHY [57116]
- BUDING [57117]
- BUDLING [57118]
- BURLIONCOURT [57120]
- BURTONCOURT [57121]
- CAPPEL [57122]
- CATTENOM [57124]
- CHAILLY-LES-ENNERY [57125]
- CHAMBREY [57126]
- CHANVILLE [57127]
- CHARLEVILLE-SOUS-BOIS [57128]
- CHARLY-ORADOUR [57129]
- CHATEAU-BREHAIN [57130]
- CHATEAU-ROUGE [57131]
- CHATEAU-SALINS [57132]
- CHATEAU-VOUE [57133]
- CHATEL-SAINT-GERMAIN [57134]
- CHEMERY-LES-DEUX [57136]
- CHEMINOT [57137]
- CHENOIS [57138]
- CHERISEY [57139]
- CHESNY [57140]
- CHICOURT [57141]
- CHIEULLES [57142]
- CLOUANGE [57143]
- COINCY [57145]
- COIN-LES-CUVRY [57146]
- COIN-SUR-SEILLE [57147]
- COLLIGNY-MAIZERY [57148]
- COLMEN [57149]
- CONDE-NORTHEN [57150]
- CONTHIL [57151]
- CONTZ-LES-BAINS [57152]
- CORNY-SUR-MOSELLE [57153]
- COUME [57154]
- COURCELLES-CHAUSSY [57155]
- COURCELLES-SUR-NIED [57156]
- CRAINCOURT [57158]
- CREHANGE [57159]
- CUTTING [57161]
- CUVRY [57162]
- DALHAIN [57166]
- DALSTEIN [57167]
- DELME [57171]
- DENTING [57172]
- DESSELING [57173]
- DESTRY [57174]
- DIEUZE [57177]
- DISTROFF [57179]
- DOMNOM-LES-DIEUZE [57181]
- DONJEUX [57182]
- DONNELAY [57183]
- EBERSVILLER [57186]
- EBLANGE [57187]
- EINCHEVILLE [57189]
- ELVANGE [57190]
- ELZANGE [57191]
- ENNERY [57193]
- ENTRANGE [57194]
- ERSTROFF [57198]
- ESCHERANGE [57199]
- ETANGS [57200]
- EVRANGE [57203]
- FAILLY [57204]
- FAMECK [57206]
- FARSCHVILLER [57208]
- FAULQUEMONT [57209]
- FEVES [57211]
- FEY [57212]
- FILSTROFF [57213]
- FIXEM [57214]
- FLASTROFF [57215]
- FLETRANGE [57217]
- FLEURY [57218]
- FLEVY [57219]
- FLOCOURT [57220]
- FLORANGE [57221]
- FOLSCHVILLER [57224]
- FONTENY [57225]
- FONTOY [57226]
- FOSSIEUX [57228]
- FOULIGNY [57230]
- FOVILLE [57231]
- FREISTROFF [57235]
- FREMERY [57236]
- FREMESTROFF [57237]
- FRESNES-EN-SAULNOIS [57238]
- FREYBOUSE [57239]
- FRIBOURG [57241]
- GANDRANGE [57242]
- GAVISSE [57245]
- GELUCOURT [57246]
- GERBECOURT [57247]
- GLATIGNY [57249]
- GOIN [57251]
- GOMELANGE [57252]
- GORZE [57254]
- GRAVELOTTE [57256]
- GREMECEY [57257]
- GRINDORFF-BIZING [57259]
- GROSTENQUIN [57262]
- GUEBESTROFF [57265]
- GUEBLANGE-LES-DIEUZE [57266]
- GUEBLING [57268]
- GUENANGE [57269]
- GUENVILLER [57271]
- GUERMANGE [57272]
- GUERSTLING [57273]
- GUESSLING-HEMERING [57275]
- GUINGLANGE [57276]
- GUINKIRCHEN [57277]
- HABOUDANGE [57281]
- HAGEN [57282]
- HAGONDANGE [57283]
- HALLERING [57284]
- HALSTROFF [57286]
- HAMPONT [57290]
- HANNOCOURT [57292]
- HAN-SUR-NIED [57293]
- HARAUCOURT-SUR-SEILLE [57295]
- HARGARTEN-AUX-MINES [57296]
- HARPRICH [57297]
- HAUCONCOURT [57303]
- HAUTE-KONTZ [57371]
- HAUTE-VIGNEULLES [57714]
- HAVANGE [57305]
- HAYANGE [57306]
- HAYES [57307]
- HEINING-LES-BOUZONVILLE [57309]
- HELLIMER [57311]
- HELSTROFF [57312]
- HEMILLY [57313]
- HENRIVILLE [57316]
- HERNY [57319]
- HESTROFF [57322]
- HETTANGE-GRANDE [57323]
- HINCKANGE [57326]
- HOLACOURT [57328]
- HOLLING [57329]
- HOMBOURG-BUDANGE [57331]
- HOSTE [57337]
- HUNTING [57341]
- ILLANGE [57343]
- INGLANGE [57345]
- JALLAUCOURT [57349]
- JOUY-AUX-ARCHES [57350]
- JURY [57351]
- JUSSY [57352]
- JUVELIZE [57353]
- JUVILLE [57354]
- KANFEN [57356]
- KEDANGE-SUR-CANNER [57358]
- KEMPLICH [57359]
- KERLING-LES-SIERCK [57361]
- KIRSCH-LES-SIERCK [57364]
- KIRSCHNAUMEN [57365]
- KLANG [57367]
- KNUTANGE [57368]
- KOENIGSMACKER [57370]
- KUNTZIG [57372]
- LACHAMBRE [57373]
- LAGARDE [57375]
- LANDROFF [57379]
- LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS [57381]
- LANGUIMBERG [57383]
- LANING [57384]
- LAQUENEXY [57385]
- LAUDREFANG [57386]
- LAUMESFELD [57387]
- LAUNSTROFF [57388]
- LELLING [57389]
- LEMONCOURT [57391]
- LEMUD [57392]
- LESSE [57395]
- LESSY [57396]
- LEY [57397]
- LEYVILLER [57398]
- LEZEY [57399]
- LIDREZING [57401]
- LIEHON [57403]
- LINDRE-BASSE [57404]
- LINDRE-HAUTE [57405]
- LIOCOURT [57406]
- LIXING-LES-SAINT-AVOLD [57409]
- LOMMERANGE [57411]
- LONGEVILLE-LES-METZ [57412]
- LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD [57413]
- LORRY-LES-METZ [57415]
- LORRY-MARDIGNY [57416]
- LOSTROFF [57417]
- LOUDREFING [57418]
- LOUVIGNY [57422]
- LUBECOURT [57423]
- LUCY [57424]
- LUPPY [57425]
- LUTTANGE [57426]
- MACHEREN [57428]
- MAINVILLERS [57430]
- MAIZEROY [57431]
- MAIZIERES-LES-METZ [57433]
- MAIZIERES-LES-VIC [57434]
- MALAUCOURT-SUR-SEILLE [57436]
- MALLING [57437]
- MALROY [57438]
- MANDEREN [57439]
- MANHOUE [57440]
- MANOM [57441]
- MANY [57442]
- MARANGE-SILVANGE [57443]
- MARANGE-ZONDRANGE [57444]
- MARIEULLES [57445]
- MARIMONT-LES-BENESTROFF [57446]
- MARLY [57447]
- MARSAL [57448]
- MARSILLY [57449]
- MARTHILLE [57451]
- MAXE [57452]
- MAXSTADT [57453]
- MECLEUVES [57454]
- MEGANGE [57455]
- MENSKIRCH [57457]
- MERSCHWEILLER [57459]
- METZ [57463]
- METZERESCHE [57464]
- METZERVISSE [57465]
- MEY [57467]
- MOMERSTROFF [57471]
- MONCHEUX [57472]
- MONCOURT [57473]
- MONDELANGE [57474]
- MONDORFF [57475]
- MONNEREN [57476]
- MONTENACH [57479]
- MONTIGNY-LES-METZ [57480]
- MONTOIS-LA-MONTAGNE [57481]
- MORHANGE [57483]
- MORVILLE-LES-VIC [57485]
- MORVILLE-SUR-NIED [57486]
- MOULINS-LES-METZ [57487]
- MOYENVIC [57490]
- MOYEUVRE-GRANDE [57491]
- MOYEUVRE-PETITE [57492]
- MULCEY [57493]
- NARBEFONTAINE [57495]
- NEUFCHEF [57498]
- NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE [57502]
- NIEDERVISSE [57507]
- NILVANGE [57508]
- NOISSEVILLE [57510]
- NORROY-LE-VENEUR [57511]
- NOUILLY [57512]
- NOVEANT-SUR-MOSELLE [57515]
- OBERDORFF [57516]
- OBERVISSE [57519]
- OBRECK [57520]
- OGY-MONTOY-FLANVILLE [57482]
- OMMERAY [57524]
- ORIOCOURT [57525]
- ORNY [57527]
- ORON [57528]
- OTTANGE [57529]
- OTTONVILLE [57530]
- OUDRENNE [57531]
- PAGNY-LES-GOIN [57532]
- PANGE [57533]
- PELTRE [57534]
- PETTONCOURT [57538]
- PEVANGE [57539]
- PIBLANGE [57542]
- PIERREVILLERS [57543]
- PLAPPEVILLE [57545]
- PLESNOIS [57546]
- POMMERIEUX [57547]
- PONTOY [57548]
- PONTPIERRE [57549]
- POUILLY [57552]
- POURNOY-LA-CHETIVE [57553]
- POURNOY-LA-GRASSE [57554]
- PREVOCOURT [57555]
- PUTTELANGE-LES-THIONVILLE [57557]
- PUTTIGNY [57558]
- PUZIEUX [57559]
- RACRANGE [57560]
- RANGUEVAUX [57562]
- RAVILLE [57563]
- REDANGE [57565]
- REMELFANG [57567]
- REMELING [57569]
- REMERING [57570]
- REMILLY [57572]
- RETONFEY [57575]
- RETTEL [57576]
- REZONVILLE [57578]
- RICHE [57580]
- RICHEMONT [57582]
- RITZING [57585]
- ROCHONVILLERS [57586]
- RODALBE [57587]
- RODEMACK [57588]
- ROMBAS [57591]
- RONCOURT [57593]
- RORBACH-LES-DIEUZE [57595]
- ROSSELANGE [57597]
- ROUPELDANGE [57599]
- ROUSSY-LE-VILLAGE [57600]
- ROZERIEULLES [57601]
- RURANGE-LES-THIONVILLE [57602]
- RUSSANGE [57603]
- RUSTROFF [57604]
- SAILLY-ACHATEL [57605]
- SAINTE-BARBE [57607]
- SAINTE-MARIE-AUX-CHENES [57620]
- SAINT-EPVRE [57609]
- SAINTE-RUFFINE [57624]
- SAINT-FRANCOIS-LACROIX [57610]
- SAINT-HUBERT [57612]
- SAINT-JULIEN-LES-METZ [57616]
- SAINT-JURE [57617]
- SAINT-MEDARD [57621]
- SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE [57622]
- SALONNES [57625]
- SANRY-LES-VIGY [57626]
- SANRY-SUR-NIED [57627]
- SAULNY [57634]
- SCHWERDORFF [57640]
- SCY-CHAZELLES [57642]
- SECOURT [57643]
- SEINGBOUSE [57644]
- SEMECOURT [57645]
- SEREMANGE-ERZANGE [57647]
- SERVIGNY-LES-RAVILLE [57648]
- SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE [57649]
- SIERCK-LES-BAINS [57650]
- SILLEGNY [57652]
- SILLY-EN-SAULNOIS [57653]
- SILLY-SUR-NIED [57654]
- SOLGNE [57655]
- SORBEY [57656]
- SOTZELING [57657]
- STUCKANGE [57767]
- SUISSE [57662]
- TALANGE [57663]
- TARQUIMPOL [57664]
- TERVILLE [57666]
- TETERCHEN [57667]
- TETING-SUR-NIED [57668]
- THICOURT [57670]
- THIMONVILLE [57671]
- THIONVILLE [57672]
- THONVILLE [57673]
- TINCRY [57674]
- TRAGNY [57676]
- TREMERY [57677]
- TRESSANGE [57678]
- TRITTELING-REDLACH [57679]
- TROMBORN [57681]
- UCKANGE [57683]
- VAHL-EBERSING [57684]
- VAHL-LES-FAULQUEMONT [57686]
- VAL-DE-BRIDE [57270]
- VALLERANGE [57687]
- VALMESTROFF [57689]
- VALMONT [57690]
- VALMUNSTER [57691]
- VANNECOURT [57692]
- VANTOUX [57693]
- VANY [57694]
- VARIZE-VAUDONCOURT [57695]
- VATIMONT [57698]
- VAUDRECHING [57700]
- VAUX [57701]
- VAXY [57702]
- VECKRING [57704]
- VELVING [57705]
- VERGAVILLE [57706]
- VERNEVILLE [57707]
- VERNY [57708]
- VIC-SUR-SEILLE [57712]
- VIGNY [57715]
- VIGY [57716]
- VILLER [57717]
- VILLERS-STONCOURT [57718]
- VILLERS-SUR-NIED [57719]
- VILLING [57720]
- VIONVILLE [57722]
- VITRY-SUR-ORNE [57724]
- VITTONCOURT [57726]
- VIVIERS [57727]
- VOELFLING-LES-BOUZONVILLE [57749]
- VOIMHAUT [57728]
- VOLMERANGE-LES-BOULAY [57730]
- VOLMERANGE-LES-MINES [57731]
- VOLSTROFF [57733]
- VRY [57736]
- VULMONT [57737]
- WALDWEISTROFF [57739]
- WALDWISSE [57740]
- WOIPPY [57751]
- WUISSE [57753]
- XANREY [57754]
- XOCOURT [57755]
- YUTZ [57757]
- ZARBELING [57759]
- ZIMMING [57762]
- ZOMMANGE [57763]
- ZOUFFTGEN [57764]
Communes de la zone d'alerte SARRE dans le département de la Moselle
- ABRESCHVILLER [57003]
- ACHEN [57006]
- ALBESTROFF [57011]
- ALSTING [57013]
- ALTRIPPE [57014]
- ARZVILLER [57033]
- ASPACH [57034]
- AZOUDANGE [57044]
- BAMBIDERSTROFF [57047]
- BARCHAIN [57050]
- BARST [57052]
- BASSING [57053]
- BEBING [57056]
- BEHREN-LES-FORBACH [57058]
- BELLES-FORETS [57086]
- BENESTROFF [57060]
- BENING-LES-SAINT-AVOLD [57061]
- BERIG-VINTRANGE [57063]
- BERMERING [57065]
- BERTHELMING [57066]
- BERVILLER-EN-MOSELLE [57069]
- BETTBORN [57071]
- BETTING [57073]
- BETTVILLER [57074]
- BICKENHOLTZ [57080]
- BINING [57083]
- BISTEN-EN-LORRAINE [57087]
- BISTROFF [57088]
- BITCHE [57089]
- BLIESBRUCK [57091]
- BLIES-EBERSING [57092]
- BLIES-GUERSVILLER [57093]
- BOUCHEPORN [57095]
- BOURGALTROFF [57098]
- BOURSCHEID [57100]
- BOUSBACH [57101]
- BOUSSEVILLER [57103]
- BREIDENBACH [57108]
- BROUDERDORFF [57113]
- BROUVILLER [57114]
- BUHL-LORRAINE [57119]
- CAPPEL [57122]
- CARLING [57123]
- COCHEREN [57144]
- CONTHIL [57151]
- COUME [57154]
- CREUTZWALD [57160]
- CUTTING [57161]
- DALEM [57165]
- DIANE-CAPELLE [57175]
- DIEBLING [57176]
- DIESEN [57765]
- DIFFEMBACH-LES-HELLIMER [57178]
- DOLVING [57180]
- DOMNOM-LES-DIEUZE [57181]
- ENCHENBERG [57192]
- EPPING [57195]
- ERCHING [57196]
- ERNESTVILLER [57197]
- ERSTROFF [57198]
- ETTING [57201]
- ETZLING [57202]
- FALCK [57205]
- FAREBERSVILLER [57207]
- FARSCHVILLER [57208]
- FENETRANGE [57210]
- FLEISHEIM [57216]
- FOLKLING [57222]
- FOLSCHVILLER [57224]
- FORBACH [57227]
- FOULCREY [57229]
- FRANCALTROFF [57232]
- FRAQUELFING [57233]
- FRAUENBERG [57234]
- FREMESTROFF [57237]
- FREYBOUSE [57239]
- FREYMING-MERLEBACH [57240]
- FRIBOURG [57241]
- GIVRYCOURT [57248]
- GOETZENBRUCK [57250]
- GONDREXANGE [57253]
- GOSSELMING [57255]
- GRENING [57258]
- GROSBLIEDERSTROFF [57260]
- GROS-REDERCHING [57261]
- GROSTENQUIN [57262]
- GRUNDVILLER [57263]
- GUEBENHOUSE [57264]
- GUENVILLER [57271]
- GUERTING [57274]
- GUINZELING [57278]
- GUNTZVILLER [57280]
- HAMBACH [57289]
- HAM-SOUS-VARSBERG [57288]
- HANVILLER [57294]
- HARGARTEN-AUX-MINES [57296]
- HARREBERG [57298]
- HARTZVILLER [57299]
- HASPELSCHIEDT [57301]
- HATTIGNY [57302]
- HAUT-CLOCHER [57304]
- HAZEMBOURG [57308]
- HELLERING-LES-FENETRANGE [57310]
- HELLIMER [57311]
- HEMING [57314]
- HENRIVILLE [57316]
- HERANGE [57317]
- HERMELANGE [57318]
- HERTZING [57320]
- HESSE [57321]
- HILBESHEIM [57324]
- HILSPRICH [57325]
- HOLVING [57330]
- HOMBOURG-HAUT [57332]
- HOMMARTING [57333]
- HOMMERT [57334]
- HONSKIRCH [57335]
- HOPITAL [57336]
- HOSTE [57337]
- HOTTVILLER [57338]
- HUNDLING [57340]
- IBIGNY [57342]
- IMLING [57344]
- INSMING [57346]
- INSVILLER [57347]
- IPPLING [57348]
- KALHAUSEN [57355]
- KAPPELKINGER [57357]
- KERBACH [57360]
- KERPRICH-AUX-BOIS [57362]
- KIRVILLER [57366]
- LACHAMBRE [57373]
- LAFRIMBOLLE [57374]
- LAMBACH [57376]
- LANDANGE [57377]
- LANEUVEVILLE-LES-LORQUIN [57380]
- LANGATTE [57382]
- LANGUIMBERG [57383]
- LANING [57384]
- LAUDREFANG [57386]
- LEMBERG [57390]
- LENGELSHEIM [57393]
- LENING [57394]
- LEYVILLER [57398]
- LHOR [57410]
- LIDREZING [57401]
- LIEDERSCHIEDT [57402]
- LIXHEIM [57407]
- LIXING-LES-ROUHLING [57408]
- LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD [57413]
- LORQUIN [57414]
- LOSTROFF [57417]
- LOUDREFING [57418]
- LOUPERSHOUSE [57419]
- LOUTZVILLER [57421]
- MACHEREN [57428]
- MAIZIERES-LES-VIC [57434]
- MARIMONT-LES-BENESTROFF [57446]
- MAXSTADT [57453]
- MEISENTHAL [57456]
- MERTEN [57460]
- METAIRIES-SAINT-QUIRIN [57461]
- METTING [57462]
- METZING [57466]
- MITTERSHEIM [57469]
- MOLRING [57470]
- MONTBRONN [57477]
- MONTDIDIER [57478]
- MORSBACH [57484]
- MOUTERHOUSE [57489]
- MUNSTER [57494]
- NEBING [57496]
- NELLING [57497]
- NEUFGRANGE [57499]
- NEUFMOULINS [57500]
- NEUFVILLAGE [57501]
- NIDERHOFF [57504]
- NIDERVILLER [57505]
- NIEDERSTINZEL [57506]
- NITTING [57509]
- NOUSSEVILLER-LES-BITCHE [57513]
- NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR [57514]
- OBERGAILBACH [57517]
- OBERSTINZEL [57518]
- OBERVISSE [57519]
- OETING [57521]
- ORMERSVILLER [57526]
- PETITE-ROSSELLE [57537]
- PETIT-REDERCHING [57535]
- PETIT-TENQUIN [57536]
- PLAINE-DE-WALSCH [57544]
- PORCELETTE [57550]
- POSTROFF [57551]
- PUTTELANGE-AUX-LACS [57556]
- RACRANGE [57560]
- RAHLING [57561]
- RECHICOURT-LE-CHATEAU [57564]
- REDING [57566]
- REMELFING [57568]
- REMERING [57570]
- REMERING-LES-PUTTELANGE [57571]
- RENING [57573]
- REYERSVILLER [57577]
- RHODES [57579]
- RICHELING [57581]
- RICHEVAL [57583]
- RIMLING [57584]
- RODALBE [57587]
- ROHRBACH-LES-BITCHE [57589]
- ROLBING [57590]
- ROMELFING [57592]
- ROPPEVILLER [57594]
- RORBACH-LES-DIEUZE [57595]
- ROSBRUCK [57596]
- ROUHLING [57598]
- SAINT-AVOLD [57606]
- SAINT-GEORGES [57611]
- SAINT-JEAN-DE-BASSEL [57613]
- SAINT-JEAN-KOURTZERODE [57614]
- SAINT-JEAN-ROHRBACH [57615]
- SAINT-LOUIS-LES-BITCHE [57619]
- SAINT-QUIRIN [57623]
- SARRALBE [57628]
- SARRALTROFF [57629]
- SARREBOURG [57630]
- SARREGUEMINES [57631]
- SARREINSMING [57633]
- SCHALBACH [57635]
- SCHMITTVILLER [57636]
- SCHNECKENBUSCH [57637]
- SCHOENECK [57638]
- SCHORBACH [57639]
- SCHWEYEN [57641]
- SEINGBOUSE [57644]
- SIERSTHAL [57651]
- SOUCHT [57658]
- SPICHEREN [57659]
- STIRING-WENDEL [57660]
- TENTELING [57665]
- TETERCHEN [57667]
- THEDING [57669]
- TORCHEVILLE [57675]
- TROISFONTAINES [57680]
- TROMBORN [57681]
- TURQUESTEIN-BLANCRUPT [57682]
- VAHL-LES-BENESTROFF [57685]
- VAL-DE-GUEBLANGE [57267]
- VALLERANGE [57687]
- VALMONT [57690]
- VARSBERG [57696]
- VASPERVILLER [57697]
- VECKERSVILLER [57703]
- VIBERSVILLER [57711]
- VIEUX-LIXHEIM [57713]
- VILLING [57720]
- VIRMING [57723]
- VITTERSBOURG [57725]
- VOLMUNSTER [57732]
- VOYER [57734]
- WALDHOUSE [57738]
- WALSCHBRONN [57741]
- WALSCHEID [57742]
- WALTEMBOURG [57743]
- WIESVILLER [57745]
- WILLERWALD [57746]
- WINTERSBOURG [57747]
- WITTRING [57748]
- WOELFLING-LES-SARREGUEMINES [57750]
- WOUSTVILLER [57752]
- XOUAXANGE [57756]
- ZARBELING [57759]
- ZETTING [57760]
- ZILLING [57761]
- ZIMMING [57762]
Communes de la zone d'alerte Lauter, Sauer, Moder et Zorn dans le département de la Moselle
- ABRESCHVILLER [57003]
- ARZVILLER [57033]
- BAERENTHAL [57046]
- BERLING [57064]
- BITCHE [57089]
- BOURSCHEID [57100]
- BROUVILLER [57114]
- DABO [57163]
- DANNE-ET-QUATRE-VENTS [57168]
- DANNELBOURG [57169]
- EGUELSHARDT [57188]
- GARREBOURG [57244]
- GOETZENBRUCK [57250]
- GUNTZVILLER [57280]
- HANGVILLER [57291]
- HARREBERG [57298]
- HASELBOURG [57300]
- HASPELSCHIEDT [57301]
- HENRIDORFF [57315]
- HOMMARTING [57333]
- HOMMERT [57334]
- HULTEHOUSE [57339]
- LEMBERG [57390]
- LUTZELBOURG [57427]
- MEISENTHAL [57456]
- METTING [57462]
- MITTELBRONN [57468]
- MOUTERHOUSE [57489]
- PHALSBOURG [57540]
- PHILIPPSBOURG [57541]
- PLAINE-DE-WALSCH [57544]
- ROPPEVILLER [57594]
- SAINT-JEAN-KOURTZERODE [57614]
- SAINT-LOUIS [57618]
- SOUCHT [57658]
- STURZELBRONN [57661]
- TROISFONTAINES [57680]
- VECKERSVILLER [57703]
- VESCHEIM [57709]
- VILSBERG [57721]
- WALSCHEID [57742]
- WALTEMBOURG [57743]
- WINTERSBOURG [57747]
- ZILLING [57761]