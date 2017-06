Mesures contre la sécheresse en Moselle : la liste des communes concernées

Manque de pluie, rivières et nappes phréatiques au plus bas : la Moselle souffre de la sécheresse. Jeudi soir, la préfecture a pris des mesures pour limiter l'usage de l'eau : arrosage et lavage sont soumis à des restrictions, mais pas seulement.

Il fallait s'y attendre, et l'épisode de canicule qui a touché la France cette semaine n'a pas arrangé la situation. Au contraire, le niveau des cours d'eau en Moselle a fortement baissé et la situation commence à être inquiétante. D'autant que la pluie ne semble toujours pas s'inviter dans le ciel lorrain pour les prochains jours. Un constat qui conduit la préfecture du département à prendre des mesures de restriction d'usage de l'eau, pour "anticiper une situation qui pourrait s’avérer difficile."

Retrouvez la liste des communes concernées en PDF ou ci-dessous dans l'article

La limitation n'épargne personne : particuliers, collectivités, exploitants agricoles, industriels, bateliers...

L’arrosage des jardins, des pelouses, des massifs floraux, des potagers, des espaces verts et des espaces sportifs sont interdits de 11h à 18h

Le lavage des véhicules est interdit (sauf dans les stations professionnelles)

Le remplissage des piscines privées est interdit

Le lavage des voies publiques, des façades et terrasses et des immeubles est interdit

Selon les arrêtés pris par le Préfet, "ces interdictions s’appliquent, qu’il s’agisse d’eau provenant du réseau d’alimentation public, de prélèvements dans les cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement (nappe en équilibre avec les rivières), ou de puits personnels."

La liste des communes concernées ci-dessous

Communes de la zone d'alerte Moselle amont et Meurthe dans le département de la Moselle

AVRICOURT [57042], AZOUDANGE [57044]

BOURDONNAY [57099]

FOULCREY [57229]

FRAQUELFING [57233]

HATTIGNY [57302]

IBIGNY [57342]

LAGARDE [57375]

MAIZIERES-LES-VIC [57434]

MONCOURT [57473]

MOUSSEY [57488]

OMMERAY [57524]

RECHICOURT-LE-CHATEAU [57564]

RICHEVAL [57583]

SAINT-GEORGES [57611]

Communes de la zone d'alerte Moselle aval, Orne, Nied et Seille dans le département de la Moselle

ABONCOURT [57001]

ABONCOURT-SUR-SEILLE [57002]

ACHAIN [57004]

ADAINCOURT [57007]

ADELANGE [57008]

AJONCOURT [57009]

ALAINCOURT-LA-COTE [57010]

ALGRANGE [57012]

ALTRIPPE [57014]

ALTVILLER [57015]

ALZING [57016]

AMANVILLERS [57017]

AMELECOURT [57018]

AMNEVILLE [57019]

ANCERVILLE [57020]

ANCY-DORNOT [57021]

ANGEVILLERS [57022]

ANTILLY [57024]

ANZELING [57025]

APACH [57026]

ARGANCY [57028]

ARRAINCOURT [57027]

ARRIANCE [57029]

ARRY [57030]

ARS-LAQUENEXY [57031]

ARS-SUR-MOSELLE [57032]

ASSENONCOURT [57035]

ATTILLONCOURT [57036]

AUBE [57037]

AUDUN-LE-TICHE [57038]

AUGNY [57039]

AULNOIS-SUR-SEILLE [57040]

AUMETZ [57041]

AY-SUR-MOSELLE [57043]

AZOUDANGE [57044]

BACOURT [57045]

BAMBIDERSTROFF [57047]

BANNAY [57048]

BAN-SAINT-MARTIN [57049]

BARONVILLE [57051]

BARST [57052]

BASSE-HAM [57287]

BASSE-RENTGEN [57574]

BASSING [57053]

BAUDRECOURT [57054]

BAZONCOURT [57055]

BECHY [57057]

BELLANGE [57059]

BELLES-FORETS [57086]

BENESTROFF [57060]

BERG-SUR-MOSELLE [57062]

BERIG-VINTRANGE [57063]

BERTRANGE [57067]

BETTANGE [57070]

BETTELAINVILLE [57072]

BEUX [57075]

BEYREN-LES-SIERCK [57076]

BEZANGE-LA-PETITE [57077]

BIBICHE [57079]

BIDESTROFF [57081]

BIDING [57082]

BIONCOURT [57084]

BIONVILLE-SUR-NIED [57085]

BISTEN-EN-LORRAINE [57087]

BISTROFF [57088]

BLANCHE-EGLISE [57090]

BOUCHEPORN [57095]

BOULANGE [57096]

BOULAY-MOSELLE [57097]

BOURDONNAY [57099]

BOURGALTROFF [57098]

BOUSSE [57102]

BOUST [57104]

BOUSTROFF [57105]

BOUZONVILLE [57106]

BREHAIN [57107]

BREISTROFF-LA-GRANDE [57109]

BRETTNACH [57110]

BRONVAUX [57111]

BROUCK [57112]

BRULANGE [57115]

BUCHY [57116]

BUDING [57117]

BUDLING [57118]

BURLIONCOURT [57120]

BURTONCOURT [57121]

CAPPEL [57122]

CATTENOM [57124]

CHAILLY-LES-ENNERY [57125]

CHAMBREY [57126]

CHANVILLE [57127]

CHARLEVILLE-SOUS-BOIS [57128]

CHARLY-ORADOUR [57129]

CHATEAU-BREHAIN [57130]

CHATEAU-ROUGE [57131]

CHATEAU-SALINS [57132]

CHATEAU-VOUE [57133]

CHATEL-SAINT-GERMAIN [57134]

CHEMERY-LES-DEUX [57136]

CHEMINOT [57137]

CHENOIS [57138]

CHERISEY [57139]

CHESNY [57140]

CHICOURT [57141]

CHIEULLES [57142]

CLOUANGE [57143]

COINCY [57145]

COIN-LES-CUVRY [57146]

COIN-SUR-SEILLE [57147]

COLLIGNY-MAIZERY [57148]

COLMEN [57149]

CONDE-NORTHEN [57150]

CONTHIL [57151]

CONTZ-LES-BAINS [57152]

CORNY-SUR-MOSELLE [57153]

COUME [57154]

COURCELLES-CHAUSSY [57155]

COURCELLES-SUR-NIED [57156]

CRAINCOURT [57158]

CREHANGE [57159]

CUTTING [57161]

CUVRY [57162]

DALHAIN [57166]

DALSTEIN [57167]

DELME [57171]

DENTING [57172]

DESSELING [57173]

DESTRY [57174]

DIEUZE [57177]

DISTROFF [57179]

DOMNOM-LES-DIEUZE [57181]

DONJEUX [57182]

DONNELAY [57183]

EBERSVILLER [57186]

EBLANGE [57187]

EINCHEVILLE [57189]

ELVANGE [57190]

ELZANGE [57191]

ENNERY [57193]

ENTRANGE [57194]

ERSTROFF [57198]

ESCHERANGE [57199]

ETANGS [57200]

EVRANGE [57203]

FAILLY [57204]

FAMECK [57206]

FARSCHVILLER [57208]

FAULQUEMONT [57209]

FEVES [57211]

FEY [57212]

FILSTROFF [57213]

FIXEM [57214]

FLASTROFF [57215]

FLETRANGE [57217]

FLEURY [57218]

FLEVY [57219]

FLOCOURT [57220]

FLORANGE [57221]

FOLSCHVILLER [57224]

FONTENY [57225]

FONTOY [57226]

FOSSIEUX [57228]

FOULIGNY [57230]

FOVILLE [57231]

FREISTROFF [57235]

FREMERY [57236]

FREMESTROFF [57237]

FRESNES-EN-SAULNOIS [57238]

FREYBOUSE [57239]

FRIBOURG [57241]

GANDRANGE [57242]

GAVISSE [57245]

GELUCOURT [57246]

GERBECOURT [57247]

GLATIGNY [57249]

GOIN [57251]

GOMELANGE [57252]

GORZE [57254]

GRAVELOTTE [57256]

GREMECEY [57257]

GRINDORFF-BIZING [57259]

GROSTENQUIN [57262]

GUEBESTROFF [57265]

GUEBLANGE-LES-DIEUZE [57266]

GUEBLING [57268]

GUENANGE [57269]

GUENVILLER [57271]

GUERMANGE [57272]

GUERSTLING [57273]

GUESSLING-HEMERING [57275]

GUINGLANGE [57276]

GUINKIRCHEN [57277]

HABOUDANGE [57281]

HAGEN [57282]

HAGONDANGE [57283]

HALLERING [57284]

HALSTROFF [57286]

HAMPONT [57290]

HANNOCOURT [57292]

HAN-SUR-NIED [57293]

HARAUCOURT-SUR-SEILLE [57295]

HARGARTEN-AUX-MINES [57296]

HARPRICH [57297]

HAUCONCOURT [57303]

HAUTE-KONTZ [57371]

HAUTE-VIGNEULLES [57714]

HAVANGE [57305]

HAYANGE [57306]

HAYES [57307]

HEINING-LES-BOUZONVILLE [57309]

HELLIMER [57311]

HELSTROFF [57312]

HEMILLY [57313]

HENRIVILLE [57316]

HERNY [57319]

HESTROFF [57322]

HETTANGE-GRANDE [57323]

HINCKANGE [57326]

HOLACOURT [57328]

HOLLING [57329]

HOMBOURG-BUDANGE [57331]

HOSTE [57337]

HUNTING [57341]

ILLANGE [57343]

INGLANGE [57345]

JALLAUCOURT [57349]

JOUY-AUX-ARCHES [57350]

JURY [57351]

JUSSY [57352]

JUVELIZE [57353]

JUVILLE [57354]

KANFEN [57356]

KEDANGE-SUR-CANNER [57358]

KEMPLICH [57359]

KERLING-LES-SIERCK [57361]

KIRSCH-LES-SIERCK [57364]

KIRSCHNAUMEN [57365]

KLANG [57367]

KNUTANGE [57368]

KOENIGSMACKER [57370]

KUNTZIG [57372]

LACHAMBRE [57373]

LAGARDE [57375]

LANDROFF [57379]

LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS [57381]

LANGUIMBERG [57383]

LANING [57384]

LAQUENEXY [57385]

LAUDREFANG [57386]

LAUMESFELD [57387]

LAUNSTROFF [57388]

LELLING [57389]

LEMONCOURT [57391]

LEMUD [57392]

LESSE [57395]

LESSY [57396]

LEY [57397]

LEYVILLER [57398]

LEZEY [57399]

LIDREZING [57401]

LIEHON [57403]

LINDRE-BASSE [57404]

LINDRE-HAUTE [57405]

LIOCOURT [57406]

LIXING-LES-SAINT-AVOLD [57409]

LOMMERANGE [57411]

LONGEVILLE-LES-METZ [57412]

LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD [57413]

LORRY-LES-METZ [57415]

LORRY-MARDIGNY [57416]

LOSTROFF [57417]

LOUDREFING [57418]

LOUVIGNY [57422]

LUBECOURT [57423]

LUCY [57424]

LUPPY [57425]

LUTTANGE [57426]

MACHEREN [57428]

MAINVILLERS [57430]

MAIZEROY [57431]

MAIZIERES-LES-METZ [57433]

MAIZIERES-LES-VIC [57434]

MALAUCOURT-SUR-SEILLE [57436]

MALLING [57437]

MALROY [57438]

MANDEREN [57439]

MANHOUE [57440]

MANOM [57441]

MANY [57442]

MARANGE-SILVANGE [57443]

MARANGE-ZONDRANGE [57444]

MARIEULLES [57445]

MARIMONT-LES-BENESTROFF [57446]

MARLY [57447]

MARSAL [57448]

MARSILLY [57449]

MARTHILLE [57451]

MAXE [57452]

MAXSTADT [57453]

MECLEUVES [57454]

MEGANGE [57455]

MENSKIRCH [57457]

MERSCHWEILLER [57459]

METZ [57463]

METZERESCHE [57464]

METZERVISSE [57465]

MEY [57467]

MOMERSTROFF [57471]

MONCHEUX [57472]

MONCOURT [57473]

MONDELANGE [57474]

MONDORFF [57475]

MONNEREN [57476]

MONTENACH [57479]

MONTIGNY-LES-METZ [57480]

MONTOIS-LA-MONTAGNE [57481]

MORHANGE [57483]

MORVILLE-LES-VIC [57485]

MORVILLE-SUR-NIED [57486]

MOULINS-LES-METZ [57487]

MOYENVIC [57490]

MOYEUVRE-GRANDE [57491]

MOYEUVRE-PETITE [57492]

MULCEY [57493]

NARBEFONTAINE [57495]

NEUFCHEF [57498]

NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE [57502]

NIEDERVISSE [57507]

NILVANGE [57508]

NOISSEVILLE [57510]

NORROY-LE-VENEUR [57511]

NOUILLY [57512]

NOVEANT-SUR-MOSELLE [57515]

OBERDORFF [57516]

OBERVISSE [57519]

OBRECK [57520]

OGY-MONTOY-FLANVILLE [57482]

OMMERAY [57524]

ORIOCOURT [57525]

ORNY [57527]

ORON [57528]

OTTANGE [57529]

OTTONVILLE [57530]

OUDRENNE [57531]

PAGNY-LES-GOIN [57532]

PANGE [57533]

PELTRE [57534]

PETTONCOURT [57538]

PEVANGE [57539]

PIBLANGE [57542]

PIERREVILLERS [57543]

PLAPPEVILLE [57545]

PLESNOIS [57546]

POMMERIEUX [57547]

PONTOY [57548]

PONTPIERRE [57549]

POUILLY [57552]

POURNOY-LA-CHETIVE [57553]

POURNOY-LA-GRASSE [57554]

PREVOCOURT [57555]

PUTTELANGE-LES-THIONVILLE [57557]

PUTTIGNY [57558]

PUZIEUX [57559]

RACRANGE [57560]

RANGUEVAUX [57562]

RAVILLE [57563]

REDANGE [57565]

REMELFANG [57567]

REMELING [57569]

REMERING [57570]

REMILLY [57572]

RETONFEY [57575]

RETTEL [57576]

REZONVILLE [57578]

RICHE [57580]

RICHEMONT [57582]

RITZING [57585]

ROCHONVILLERS [57586]

RODALBE [57587]

RODEMACK [57588]

ROMBAS [57591]

RONCOURT [57593]

RORBACH-LES-DIEUZE [57595]

ROSSELANGE [57597]

ROUPELDANGE [57599]

ROUSSY-LE-VILLAGE [57600]

ROZERIEULLES [57601]

RURANGE-LES-THIONVILLE [57602]

RUSSANGE [57603]

RUSTROFF [57604]

SAILLY-ACHATEL [57605]

SAINTE-BARBE [57607]

SAINTE-MARIE-AUX-CHENES [57620]

SAINT-EPVRE [57609]

SAINTE-RUFFINE [57624]

SAINT-FRANCOIS-LACROIX [57610]

SAINT-HUBERT [57612]

SAINT-JULIEN-LES-METZ [57616]

SAINT-JURE [57617]

SAINT-MEDARD [57621]

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE [57622]

SALONNES [57625]

SANRY-LES-VIGY [57626]

SANRY-SUR-NIED [57627]

SAULNY [57634]

SCHWERDORFF [57640]

SCY-CHAZELLES [57642]

SECOURT [57643]

SEINGBOUSE [57644]

SEMECOURT [57645]

SEREMANGE-ERZANGE [57647]

SERVIGNY-LES-RAVILLE [57648]

SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE [57649]

SIERCK-LES-BAINS [57650]

SILLEGNY [57652]

SILLY-EN-SAULNOIS [57653]

SILLY-SUR-NIED [57654]

SOLGNE [57655]

SORBEY [57656]

SOTZELING [57657]

STUCKANGE [57767]

SUISSE [57662]

TALANGE [57663]

TARQUIMPOL [57664]

TERVILLE [57666]

TETERCHEN [57667]

TETING-SUR-NIED [57668]

THICOURT [57670]

THIMONVILLE [57671]

THIONVILLE [57672]

THONVILLE [57673]

TINCRY [57674]

TRAGNY [57676]

TREMERY [57677]

TRESSANGE [57678]

TRITTELING-REDLACH [57679]

TROMBORN [57681]

UCKANGE [57683]

VAHL-EBERSING [57684]

VAHL-LES-FAULQUEMONT [57686]

VAL-DE-BRIDE [57270]

VALLERANGE [57687]

VALMESTROFF [57689]

VALMONT [57690]

VALMUNSTER [57691]

VANNECOURT [57692]

VANTOUX [57693]

VANY [57694]

VARIZE-VAUDONCOURT [57695]

VATIMONT [57698]

VAUDRECHING [57700]

VAUX [57701]

VAXY [57702]

VECKRING [57704]

VELVING [57705]

VERGAVILLE [57706]

VERNEVILLE [57707]

VERNY [57708]

VIC-SUR-SEILLE [57712]

VIGNY [57715]

VIGY [57716]

VILLER [57717]

VILLERS-STONCOURT [57718]

VILLERS-SUR-NIED [57719]

VILLING [57720]

VIONVILLE [57722]

VITRY-SUR-ORNE [57724]

VITTONCOURT [57726]

VIVIERS [57727]

VOELFLING-LES-BOUZONVILLE [57749]

VOIMHAUT [57728]

VOLMERANGE-LES-BOULAY [57730]

VOLMERANGE-LES-MINES [57731]

VOLSTROFF [57733]

VRY [57736]

VULMONT [57737]

WALDWEISTROFF [57739]

WALDWISSE [57740]

WOIPPY [57751]

WUISSE [57753]

XANREY [57754]

XOCOURT [57755]

YUTZ [57757]

ZARBELING [57759]

ZIMMING [57762]

ZOMMANGE [57763]

ZOUFFTGEN [57764]

Communes de la zone d'alerte SARRE dans le département de la Moselle

ABRESCHVILLER [57003]

ACHEN [57006]

ALBESTROFF [57011]

ALSTING [57013]

ALTRIPPE [57014]

ARZVILLER [57033]

ASPACH [57034]

AZOUDANGE [57044]

BAMBIDERSTROFF [57047]

BARCHAIN [57050]

BARST [57052]

BASSING [57053]

BEBING [57056]

BEHREN-LES-FORBACH [57058]

BELLES-FORETS [57086]

BENESTROFF [57060]

BENING-LES-SAINT-AVOLD [57061]

BERIG-VINTRANGE [57063]

BERMERING [57065]

BERTHELMING [57066]

BERVILLER-EN-MOSELLE [57069]

BETTBORN [57071]

BETTING [57073]

BETTVILLER [57074]

BICKENHOLTZ [57080]

BINING [57083]

BISTEN-EN-LORRAINE [57087]

BISTROFF [57088]

BITCHE [57089]

BLIESBRUCK [57091]

BLIES-EBERSING [57092]

BLIES-GUERSVILLER [57093]

BOUCHEPORN [57095]

BOURGALTROFF [57098]

BOURSCHEID [57100]

BOUSBACH [57101]

BOUSSEVILLER [57103]

BREIDENBACH [57108]

BROUDERDORFF [57113]

BROUVILLER [57114]

BUHL-LORRAINE [57119]

CAPPEL [57122]

CARLING [57123]

COCHEREN [57144]

CONTHIL [57151]

COUME [57154]

CREUTZWALD [57160]

CUTTING [57161]

DALEM [57165]

DIANE-CAPELLE [57175]

DIEBLING [57176]

DIESEN [57765]

DIFFEMBACH-LES-HELLIMER [57178]

DOLVING [57180]

DOMNOM-LES-DIEUZE [57181]

ENCHENBERG [57192]

EPPING [57195]

ERCHING [57196]

ERNESTVILLER [57197]

ERSTROFF [57198]

ETTING [57201]

ETZLING [57202]

FALCK [57205]

FAREBERSVILLER [57207]

FARSCHVILLER [57208]

FENETRANGE [57210]

FLEISHEIM [57216]

FOLKLING [57222]

FOLSCHVILLER [57224]

FORBACH [57227]

FOULCREY [57229]

FRANCALTROFF [57232]

FRAQUELFING [57233]

FRAUENBERG [57234]

FREMESTROFF [57237]

FREYBOUSE [57239]

FREYMING-MERLEBACH [57240]

FRIBOURG [57241]

GIVRYCOURT [57248]

GOETZENBRUCK [57250]

GONDREXANGE [57253]

GOSSELMING [57255]

GRENING [57258]

GROSBLIEDERSTROFF [57260]

GROS-REDERCHING [57261]

GROSTENQUIN [57262]

GRUNDVILLER [57263]

GUEBENHOUSE [57264]

GUENVILLER [57271]

GUERTING [57274]

GUINZELING [57278]

GUNTZVILLER [57280]

HAMBACH [57289]

HAM-SOUS-VARSBERG [57288]

HANVILLER [57294]

HARGARTEN-AUX-MINES [57296]

HARREBERG [57298]

HARTZVILLER [57299]

HASPELSCHIEDT [57301]

HATTIGNY [57302]

HAUT-CLOCHER [57304]

HAZEMBOURG [57308]

HELLERING-LES-FENETRANGE [57310]

HELLIMER [57311]

HEMING [57314]

HENRIVILLE [57316]

HERANGE [57317]

HERMELANGE [57318]

HERTZING [57320]

HESSE [57321]

HILBESHEIM [57324]

HILSPRICH [57325]

HOLVING [57330]

HOMBOURG-HAUT [57332]

HOMMARTING [57333]

HOMMERT [57334]

HONSKIRCH [57335]

HOPITAL [57336]

HOSTE [57337]

HOTTVILLER [57338]

HUNDLING [57340]

IBIGNY [57342]

IMLING [57344]

INSMING [57346]

INSVILLER [57347]

IPPLING [57348]

KALHAUSEN [57355]

KAPPELKINGER [57357]

KERBACH [57360]

KERPRICH-AUX-BOIS [57362]

KIRVILLER [57366]

LACHAMBRE [57373]

LAFRIMBOLLE [57374]

LAMBACH [57376]

LANDANGE [57377]

LANEUVEVILLE-LES-LORQUIN [57380]

LANGATTE [57382]

LANGUIMBERG [57383]

LANING [57384]

LAUDREFANG [57386]

LEMBERG [57390]

LENGELSHEIM [57393]

LENING [57394]

LEYVILLER [57398]

LHOR [57410]

LIDREZING [57401]

LIEDERSCHIEDT [57402]

LIXHEIM [57407]

LIXING-LES-ROUHLING [57408]

LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD [57413]

LORQUIN [57414]

LOSTROFF [57417]

LOUDREFING [57418]

LOUPERSHOUSE [57419]

LOUTZVILLER [57421]

MACHEREN [57428]

MAIZIERES-LES-VIC [57434]

MARIMONT-LES-BENESTROFF [57446]

MAXSTADT [57453]

MEISENTHAL [57456]

MERTEN [57460]

METAIRIES-SAINT-QUIRIN [57461]

METTING [57462]

METZING [57466]

MITTERSHEIM [57469]

MOLRING [57470]

MONTBRONN [57477]

MONTDIDIER [57478]

MORSBACH [57484]

MOUTERHOUSE [57489]

MUNSTER [57494]

NEBING [57496]

NELLING [57497]

NEUFGRANGE [57499]

NEUFMOULINS [57500]

NEUFVILLAGE [57501]

NIDERHOFF [57504]

NIDERVILLER [57505]

NIEDERSTINZEL [57506]

NITTING [57509]

NOUSSEVILLER-LES-BITCHE [57513]

NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR [57514]

OBERGAILBACH [57517]

OBERSTINZEL [57518]

OBERVISSE [57519]

OETING [57521]

ORMERSVILLER [57526]

PETITE-ROSSELLE [57537]

PETIT-REDERCHING [57535]

PETIT-TENQUIN [57536]

PLAINE-DE-WALSCH [57544]

PORCELETTE [57550]

POSTROFF [57551]

PUTTELANGE-AUX-LACS [57556]

RACRANGE [57560]

RAHLING [57561]

RECHICOURT-LE-CHATEAU [57564]

REDING [57566]

REMELFING [57568]

REMERING [57570]

REMERING-LES-PUTTELANGE [57571]

RENING [57573]

REYERSVILLER [57577]

RHODES [57579]

RICHELING [57581]

RICHEVAL [57583]

RIMLING [57584]

RODALBE [57587]

ROHRBACH-LES-BITCHE [57589]

ROLBING [57590]

ROMELFING [57592]

ROPPEVILLER [57594]

RORBACH-LES-DIEUZE [57595]

ROSBRUCK [57596]

ROUHLING [57598]

SAINT-AVOLD [57606]

SAINT-GEORGES [57611]

SAINT-JEAN-DE-BASSEL [57613]

SAINT-JEAN-KOURTZERODE [57614]

SAINT-JEAN-ROHRBACH [57615]

SAINT-LOUIS-LES-BITCHE [57619]

SAINT-QUIRIN [57623]

SARRALBE [57628]

SARRALTROFF [57629]

SARREBOURG [57630]

SARREGUEMINES [57631]

SARREINSMING [57633]

SCHALBACH [57635]

SCHMITTVILLER [57636]

SCHNECKENBUSCH [57637]

SCHOENECK [57638]

SCHORBACH [57639]

SCHWEYEN [57641]

SEINGBOUSE [57644]

SIERSTHAL [57651]

SOUCHT [57658]

SPICHEREN [57659]

STIRING-WENDEL [57660]

TENTELING [57665]

TETERCHEN [57667]

THEDING [57669]

TORCHEVILLE [57675]

TROISFONTAINES [57680]

TROMBORN [57681]

TURQUESTEIN-BLANCRUPT [57682]

VAHL-LES-BENESTROFF [57685]

VAL-DE-GUEBLANGE [57267]

VALLERANGE [57687]

VALMONT [57690]

VARSBERG [57696]

VASPERVILLER [57697]

VECKERSVILLER [57703]

VIBERSVILLER [57711]

VIEUX-LIXHEIM [57713]

VILLING [57720]

VIRMING [57723]

VITTERSBOURG [57725]

VOLMUNSTER [57732]

VOYER [57734]

WALDHOUSE [57738]

WALSCHBRONN [57741]

WALSCHEID [57742]

WALTEMBOURG [57743]

WIESVILLER [57745]

WILLERWALD [57746]

WINTERSBOURG [57747]

WITTRING [57748]

WOELFLING-LES-SARREGUEMINES [57750]

WOUSTVILLER [57752]

XOUAXANGE [57756]

ZARBELING [57759]

ZETTING [57760]

ZILLING [57761]

ZIMMING [57762]

Communes de la zone d'alerte Lauter, Sauer, Moder et Zorn dans le département de la Moselle