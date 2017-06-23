Climat – Environnement

Mesures contre la sécheresse en Moselle : la liste des communes concernées

Par Clément Lhuillier, France Bleu Lorraine Nord vendredi 23 juin 2017 à 9:27

L' arrosage est désormais limité en Moselle à cause de la sécheresse
L' arrosage est désormais limité en Moselle à cause de la sécheresse © Maxppp - PHOTOPQR/VOIX DU NORD

Manque de pluie, rivières et nappes phréatiques au plus bas : la Moselle souffre de la sécheresse. Jeudi soir, la préfecture a pris des mesures pour limiter l'usage de l'eau : arrosage et lavage sont soumis à des restrictions, mais pas seulement.

Il fallait s'y attendre, et l'épisode de canicule qui a touché la France cette semaine n'a pas arrangé la situation. Au contraire, le niveau des cours d'eau en Moselle a fortement baissé et la situation commence à être inquiétante. D'autant que la pluie ne semble toujours pas s'inviter dans le ciel lorrain pour les prochains jours. Un constat qui conduit la préfecture du département à prendre des mesures de restriction d'usage de l'eau, pour "anticiper une situation qui pourrait s’avérer difficile."

Retrouvez la liste des communes concernées en PDF ou ci-dessous dans l'article

La limitation n'épargne personne : particuliers, collectivités, exploitants agricoles, industriels, bateliers...

  • L’arrosage des jardins, des pelouses, des massifs floraux, des potagers, des espaces verts et des espaces sportifs sont interdits de 11h à 18h
  • Le lavage des véhicules est interdit (sauf dans les stations professionnelles)
  • Le remplissage des piscines privées est interdit
  • Le lavage des voies publiques, des façades et terrasses et des immeubles est interdit

Selon les arrêtés pris par le Préfet, "ces interdictions s’appliquent, qu’il s’agisse d’eau provenant du réseau d’alimentation public, de prélèvements dans les cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement (nappe en équilibre avec les rivières), ou de puits personnels."

La liste des communes concernées ci-dessous

Communes de la zone d'alerte Moselle amont et Meurthe dans le département de la Moselle

  • AVRICOURT [57042], AZOUDANGE [57044]
  • BOURDONNAY [57099]
  • FOULCREY [57229]
  • FRAQUELFING [57233]
  • HATTIGNY [57302]
  • IBIGNY [57342]
  • LAGARDE [57375]
  • MAIZIERES-LES-VIC [57434]
  • MONCOURT [57473]
  • MOUSSEY [57488]
  • OMMERAY [57524]
  • RECHICOURT-LE-CHATEAU [57564]
  • RICHEVAL [57583]
  • SAINT-GEORGES [57611]

Communes de la zone d'alerte Moselle aval, Orne, Nied et Seille dans le département de la Moselle

  • ABONCOURT [57001]
  • ABONCOURT-SUR-SEILLE [57002]
  • ACHAIN [57004]
  • ADAINCOURT [57007]
  • ADELANGE [57008]
  • AJONCOURT [57009]
  • ALAINCOURT-LA-COTE [57010]
  • ALGRANGE [57012]
  • ALTRIPPE [57014]
  • ALTVILLER [57015]
  • ALZING [57016]
  • AMANVILLERS [57017]
  • AMELECOURT [57018]
  • AMNEVILLE [57019]
  • ANCERVILLE [57020]
  • ANCY-DORNOT [57021]
  • ANGEVILLERS [57022]
  • ANTILLY [57024]
  • ANZELING [57025]
  • APACH [57026]
  • ARGANCY [57028]
  • ARRAINCOURT [57027]
  • ARRIANCE [57029]
  • ARRY [57030]
  • ARS-LAQUENEXY [57031]
  • ARS-SUR-MOSELLE [57032]
  • ASSENONCOURT [57035]
  • ATTILLONCOURT [57036]
  • AUBE [57037]
  • AUDUN-LE-TICHE [57038]
  • AUGNY [57039]
  • AULNOIS-SUR-SEILLE [57040]
  • AUMETZ [57041]
  • AY-SUR-MOSELLE [57043]
  • AZOUDANGE [57044]
  • BACOURT [57045]
  • BAMBIDERSTROFF [57047]
  • BANNAY [57048]
  • BAN-SAINT-MARTIN [57049]
  • BARONVILLE [57051]
  • BARST [57052]
  • BASSE-HAM [57287]
  • BASSE-RENTGEN [57574]
  • BASSING [57053]
  • BAUDRECOURT [57054]
  • BAZONCOURT [57055]
  • BECHY [57057]
  • BELLANGE [57059]
  • BELLES-FORETS [57086]
  • BENESTROFF [57060]
  • BERG-SUR-MOSELLE [57062]
  • BERIG-VINTRANGE [57063]
  • BERTRANGE [57067]
  • BETTANGE [57070]
  • BETTELAINVILLE [57072]
  • BEUX [57075]
  • BEYREN-LES-SIERCK [57076]
  • BEZANGE-LA-PETITE [57077]
  • BIBICHE [57079]
  • BIDESTROFF [57081]
  • BIDING [57082]
  • BIONCOURT [57084]
  • BIONVILLE-SUR-NIED [57085]
  • BISTEN-EN-LORRAINE [57087]
  • BISTROFF [57088]
  • BLANCHE-EGLISE [57090]
  • BOUCHEPORN [57095]
  • BOULANGE [57096]
  • BOULAY-MOSELLE [57097]
  • BOURDONNAY [57099]
  • BOURGALTROFF [57098]
  • BOUSSE [57102]
  • BOUST [57104]
  • BOUSTROFF [57105]
  • BOUZONVILLE [57106]
  • BREHAIN [57107]
  • BREISTROFF-LA-GRANDE [57109]
  • BRETTNACH [57110]
  • BRONVAUX [57111]
  • BROUCK [57112]
  • BRULANGE [57115]
  • BUCHY [57116]
  • BUDING [57117]
  • BUDLING [57118]
  • BURLIONCOURT [57120]
  • BURTONCOURT [57121]
  • CAPPEL [57122]
  • CATTENOM [57124]
  • CHAILLY-LES-ENNERY [57125]
  • CHAMBREY [57126]
  • CHANVILLE [57127]
  • CHARLEVILLE-SOUS-BOIS [57128]
  • CHARLY-ORADOUR [57129]
  • CHATEAU-BREHAIN [57130]
  • CHATEAU-ROUGE [57131]
  • CHATEAU-SALINS [57132]
  • CHATEAU-VOUE [57133]
  • CHATEL-SAINT-GERMAIN [57134]
  • CHEMERY-LES-DEUX [57136]
  • CHEMINOT [57137]
  • CHENOIS [57138]
  • CHERISEY [57139]
  • CHESNY [57140]
  • CHICOURT [57141]
  • CHIEULLES [57142]
  • CLOUANGE [57143]
  • COINCY [57145]
  • COIN-LES-CUVRY [57146]
  • COIN-SUR-SEILLE [57147]
  • COLLIGNY-MAIZERY [57148]
  • COLMEN [57149]
  • CONDE-NORTHEN [57150]
  • CONTHIL [57151]
  • CONTZ-LES-BAINS [57152]
  • CORNY-SUR-MOSELLE [57153]
  • COUME [57154]
  • COURCELLES-CHAUSSY [57155]
  • COURCELLES-SUR-NIED [57156]
  • CRAINCOURT [57158]
  • CREHANGE [57159]
  • CUTTING [57161]
  • CUVRY [57162]
  • DALHAIN [57166]
  • DALSTEIN [57167]
  • DELME [57171]
  • DENTING [57172]
  • DESSELING [57173]
  • DESTRY [57174]
  • DIEUZE [57177]
  • DISTROFF [57179]
  • DOMNOM-LES-DIEUZE [57181]
  • DONJEUX [57182]
  • DONNELAY [57183]
  • EBERSVILLER [57186]
  • EBLANGE [57187]
  • EINCHEVILLE [57189]
  • ELVANGE [57190]
  • ELZANGE [57191]
  • ENNERY [57193]
  • ENTRANGE [57194]
  • ERSTROFF [57198]
  • ESCHERANGE [57199]
  • ETANGS [57200]
  • EVRANGE [57203]
  • FAILLY [57204]
  • FAMECK [57206]
  • FARSCHVILLER [57208]
  • FAULQUEMONT [57209]
  • FEVES [57211]
  • FEY [57212]
  • FILSTROFF [57213]
  • FIXEM [57214]
  • FLASTROFF [57215]
  • FLETRANGE [57217]
  • FLEURY [57218]
  • FLEVY [57219]
  • FLOCOURT [57220]
  • FLORANGE [57221]
  • FOLSCHVILLER [57224]
  • FONTENY [57225]
  • FONTOY [57226]
  • FOSSIEUX [57228]
  • FOULIGNY [57230]
  • FOVILLE [57231]
  • FREISTROFF [57235]
  • FREMERY [57236]
  • FREMESTROFF [57237]
  • FRESNES-EN-SAULNOIS [57238]
  • FREYBOUSE [57239]
  • FRIBOURG [57241]
  • GANDRANGE [57242]
  • GAVISSE [57245]
  • GELUCOURT [57246]
  • GERBECOURT [57247]
  • GLATIGNY [57249]
  • GOIN [57251]
  • GOMELANGE [57252]
  • GORZE [57254]
  • GRAVELOTTE [57256]
  • GREMECEY [57257]
  • GRINDORFF-BIZING [57259]
  • GROSTENQUIN [57262]
  • GUEBESTROFF [57265]
  • GUEBLANGE-LES-DIEUZE [57266]
  • GUEBLING [57268]
  • GUENANGE [57269]
  • GUENVILLER [57271]
  • GUERMANGE [57272]
  • GUERSTLING [57273]
  • GUESSLING-HEMERING [57275]
  • GUINGLANGE [57276]
  • GUINKIRCHEN [57277]
  • HABOUDANGE [57281]
  • HAGEN [57282]
  • HAGONDANGE [57283]
  • HALLERING [57284]
  • HALSTROFF [57286]
  • HAMPONT [57290]
  • HANNOCOURT [57292]
  • HAN-SUR-NIED [57293]
  • HARAUCOURT-SUR-SEILLE [57295]
  • HARGARTEN-AUX-MINES [57296]
  • HARPRICH [57297]
  • HAUCONCOURT [57303]
  • HAUTE-KONTZ [57371]
  • HAUTE-VIGNEULLES [57714]
  • HAVANGE [57305]
  • HAYANGE [57306]
  • HAYES [57307]
  • HEINING-LES-BOUZONVILLE [57309]
  • HELLIMER [57311]
  • HELSTROFF [57312]
  • HEMILLY [57313]
  • HENRIVILLE [57316]
  • HERNY [57319]
  • HESTROFF [57322]
  • HETTANGE-GRANDE [57323]
  • HINCKANGE [57326]
  • HOLACOURT [57328]
  • HOLLING [57329]
  • HOMBOURG-BUDANGE [57331]
  • HOSTE [57337]
  • HUNTING [57341]
  • ILLANGE [57343]
  • INGLANGE [57345]
  • JALLAUCOURT [57349]
  • JOUY-AUX-ARCHES [57350]
  • JURY [57351]
  • JUSSY [57352]
  • JUVELIZE [57353]
  • JUVILLE [57354]
  • KANFEN [57356]
  • KEDANGE-SUR-CANNER [57358]
  • KEMPLICH [57359]
  • KERLING-LES-SIERCK [57361]
  • KIRSCH-LES-SIERCK [57364]
  • KIRSCHNAUMEN [57365]
  • KLANG [57367]
  • KNUTANGE [57368]
  • KOENIGSMACKER [57370]
  • KUNTZIG [57372]
  • LACHAMBRE [57373]
  • LAGARDE [57375]
  • LANDROFF [57379]
  • LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS [57381]
  • LANGUIMBERG [57383]
  • LANING [57384]
  • LAQUENEXY [57385]
  • LAUDREFANG [57386]
  • LAUMESFELD [57387]
  • LAUNSTROFF [57388]
  • LELLING [57389]
  • LEMONCOURT [57391]
  • LEMUD [57392]
  • LESSE [57395]
  • LESSY [57396]
  • LEY [57397]
  • LEYVILLER [57398]
  • LEZEY [57399]
  • LIDREZING [57401]
  • LIEHON [57403]
  • LINDRE-BASSE [57404]
  • LINDRE-HAUTE [57405]
  • LIOCOURT [57406]
  • LIXING-LES-SAINT-AVOLD [57409]
  • LOMMERANGE [57411]
  • LONGEVILLE-LES-METZ [57412]
  • LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD [57413]
  • LORRY-LES-METZ [57415]
  • LORRY-MARDIGNY [57416]
  • LOSTROFF [57417]
  • LOUDREFING [57418]
  • LOUVIGNY [57422]
  • LUBECOURT [57423]
  • LUCY [57424]
  • LUPPY [57425]
  • LUTTANGE [57426]
  • MACHEREN [57428]
  • MAINVILLERS [57430]
  • MAIZEROY [57431]
  • MAIZIERES-LES-METZ [57433]
  • MAIZIERES-LES-VIC [57434]
  • MALAUCOURT-SUR-SEILLE [57436]
  • MALLING [57437]
  • MALROY [57438]
  • MANDEREN [57439]
  • MANHOUE [57440]
  • MANOM [57441]
  • MANY [57442]
  • MARANGE-SILVANGE [57443]
  • MARANGE-ZONDRANGE [57444]
  • MARIEULLES [57445]
  • MARIMONT-LES-BENESTROFF [57446]
  • MARLY [57447]
  • MARSAL [57448]
  • MARSILLY [57449]
  • MARTHILLE [57451]
  • MAXE [57452]
  • MAXSTADT [57453]
  • MECLEUVES [57454]
  • MEGANGE [57455]
  • MENSKIRCH [57457]
  • MERSCHWEILLER [57459]
  • METZ [57463]
  • METZERESCHE [57464]
  • METZERVISSE [57465]
  • MEY [57467]
  • MOMERSTROFF [57471]
  • MONCHEUX [57472]
  • MONCOURT [57473]
  • MONDELANGE [57474]
  • MONDORFF [57475]
  • MONNEREN [57476]
  • MONTENACH [57479]
  • MONTIGNY-LES-METZ [57480]
  • MONTOIS-LA-MONTAGNE [57481]
  • MORHANGE [57483]
  • MORVILLE-LES-VIC [57485]
  • MORVILLE-SUR-NIED [57486]
  • MOULINS-LES-METZ [57487]
  • MOYENVIC [57490]
  • MOYEUVRE-GRANDE [57491]
  • MOYEUVRE-PETITE [57492]
  • MULCEY [57493]
  • NARBEFONTAINE [57495]
  • NEUFCHEF [57498]
  • NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE [57502]
  • NIEDERVISSE [57507]
  • NILVANGE [57508]
  • NOISSEVILLE [57510]
  • NORROY-LE-VENEUR [57511]
  • NOUILLY [57512]
  • NOVEANT-SUR-MOSELLE [57515]
  • OBERDORFF [57516]
  • OBERVISSE [57519]
  • OBRECK [57520]
  • OGY-MONTOY-FLANVILLE [57482]
  • OMMERAY [57524]
  • ORIOCOURT [57525]
  • ORNY [57527]
  • ORON [57528]
  • OTTANGE [57529]
  • OTTONVILLE [57530]
  • OUDRENNE [57531]
  • PAGNY-LES-GOIN [57532]
  • PANGE [57533]
  • PELTRE [57534]
  • PETTONCOURT [57538]
  • PEVANGE [57539]
  • PIBLANGE [57542]
  • PIERREVILLERS [57543]
  • PLAPPEVILLE [57545]
  • PLESNOIS [57546]
  • POMMERIEUX [57547]
  • PONTOY [57548]
  • PONTPIERRE [57549]
  • POUILLY [57552]
  • POURNOY-LA-CHETIVE [57553]
  • POURNOY-LA-GRASSE [57554]
  • PREVOCOURT [57555]
  • PUTTELANGE-LES-THIONVILLE [57557]
  • PUTTIGNY [57558]
  • PUZIEUX [57559]
  • RACRANGE [57560]
  • RANGUEVAUX [57562]
  • RAVILLE [57563]
  • REDANGE [57565]
  • REMELFANG [57567]
  • REMELING [57569]
  • REMERING [57570]
  • REMILLY [57572]
  • RETONFEY [57575]
  • RETTEL [57576]
  • REZONVILLE [57578]
  • RICHE [57580]
  • RICHEMONT [57582]
  • RITZING [57585]
  • ROCHONVILLERS [57586]
  • RODALBE [57587]
  • RODEMACK [57588]
  • ROMBAS [57591]
  • RONCOURT [57593]
  • RORBACH-LES-DIEUZE [57595]
  • ROSSELANGE [57597]
  • ROUPELDANGE [57599]
  • ROUSSY-LE-VILLAGE [57600]
  • ROZERIEULLES [57601]
  • RURANGE-LES-THIONVILLE [57602]
  • RUSSANGE [57603]
  • RUSTROFF [57604]
  • SAILLY-ACHATEL [57605]
  • SAINTE-BARBE [57607]
  • SAINTE-MARIE-AUX-CHENES [57620]
  • SAINT-EPVRE [57609]
  • SAINTE-RUFFINE [57624]
  • SAINT-FRANCOIS-LACROIX [57610]
  • SAINT-HUBERT [57612]
  • SAINT-JULIEN-LES-METZ [57616]
  • SAINT-JURE [57617]
  • SAINT-MEDARD [57621]
  • SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE [57622]
  • SALONNES [57625]
  • SANRY-LES-VIGY [57626]
  • SANRY-SUR-NIED [57627]
  • SAULNY [57634]
  • SCHWERDORFF [57640]
  • SCY-CHAZELLES [57642]
  • SECOURT [57643]
  • SEINGBOUSE [57644]
  • SEMECOURT [57645]
  • SEREMANGE-ERZANGE [57647]
  • SERVIGNY-LES-RAVILLE [57648]
  • SERVIGNY-LES-SAINTE-BARBE [57649]
  • SIERCK-LES-BAINS [57650]
  • SILLEGNY [57652]
  • SILLY-EN-SAULNOIS [57653]
  • SILLY-SUR-NIED [57654]
  • SOLGNE [57655]
  • SORBEY [57656]
  • SOTZELING [57657]
  • STUCKANGE [57767]
  • SUISSE [57662]
  • TALANGE [57663]
  • TARQUIMPOL [57664]
  • TERVILLE [57666]
  • TETERCHEN [57667]
  • TETING-SUR-NIED [57668]
  • THICOURT [57670]
  • THIMONVILLE [57671]
  • THIONVILLE [57672]
  • THONVILLE [57673]
  • TINCRY [57674]
  • TRAGNY [57676]
  • TREMERY [57677]
  • TRESSANGE [57678]
  • TRITTELING-REDLACH [57679]
  • TROMBORN [57681]
  • UCKANGE [57683]
  • VAHL-EBERSING [57684]
  • VAHL-LES-FAULQUEMONT [57686]
  • VAL-DE-BRIDE [57270]
  • VALLERANGE [57687]
  • VALMESTROFF [57689]
  • VALMONT [57690]
  • VALMUNSTER [57691]
  • VANNECOURT [57692]
  • VANTOUX [57693]
  • VANY [57694]
  • VARIZE-VAUDONCOURT [57695]
  • VATIMONT [57698]
  • VAUDRECHING [57700]
  • VAUX [57701]
  • VAXY [57702]
  • VECKRING [57704]
  • VELVING [57705]
  • VERGAVILLE [57706]
  • VERNEVILLE [57707]
  • VERNY [57708]
  • VIC-SUR-SEILLE [57712]
  • VIGNY [57715]
  • VIGY [57716]
  • VILLER [57717]
  • VILLERS-STONCOURT [57718]
  • VILLERS-SUR-NIED [57719]
  • VILLING [57720]
  • VIONVILLE [57722]
  • VITRY-SUR-ORNE [57724]
  • VITTONCOURT [57726]
  • VIVIERS [57727]
  • VOELFLING-LES-BOUZONVILLE [57749]
  • VOIMHAUT [57728]
  • VOLMERANGE-LES-BOULAY [57730]
  • VOLMERANGE-LES-MINES [57731]
  • VOLSTROFF [57733]
  • VRY [57736]
  • VULMONT [57737]
  • WALDWEISTROFF [57739]
  • WALDWISSE [57740]
  • WOIPPY [57751]
  • WUISSE [57753]
  • XANREY [57754]
  • XOCOURT [57755]
  • YUTZ [57757]
  • ZARBELING [57759]
  • ZIMMING [57762]
  • ZOMMANGE [57763]
  • ZOUFFTGEN [57764]

Communes de la zone d'alerte SARRE dans le département de la Moselle

  • ABRESCHVILLER [57003]
  • ACHEN [57006]
  • ALBESTROFF [57011]
  • ALSTING [57013]
  • ALTRIPPE [57014]
  • ARZVILLER [57033]
  • ASPACH [57034]
  • AZOUDANGE [57044]
  • BAMBIDERSTROFF [57047]
  • BARCHAIN [57050]
  • BARST [57052]
  • BASSING [57053]
  • BEBING [57056]
  • BEHREN-LES-FORBACH [57058]
  • BELLES-FORETS [57086]
  • BENESTROFF [57060]
  • BENING-LES-SAINT-AVOLD [57061]
  • BERIG-VINTRANGE [57063]
  • BERMERING [57065]
  • BERTHELMING [57066]
  • BERVILLER-EN-MOSELLE [57069]
  • BETTBORN [57071]
  • BETTING [57073]
  • BETTVILLER [57074]
  • BICKENHOLTZ [57080]
  • BINING [57083]
  • BISTEN-EN-LORRAINE [57087]
  • BISTROFF [57088]
  • BITCHE [57089]
  • BLIESBRUCK [57091]
  • BLIES-EBERSING [57092]
  • BLIES-GUERSVILLER [57093]
  • BOUCHEPORN [57095]
  • BOURGALTROFF [57098]
  • BOURSCHEID [57100]
  • BOUSBACH [57101]
  • BOUSSEVILLER [57103]
  • BREIDENBACH [57108]
  • BROUDERDORFF [57113]
  • BROUVILLER [57114]
  • BUHL-LORRAINE [57119]
  • CAPPEL [57122]
  • CARLING [57123]
  • COCHEREN [57144]
  • CONTHIL [57151]
  • COUME [57154]
  • CREUTZWALD [57160]
  • CUTTING [57161]
  • DALEM [57165]
  • DIANE-CAPELLE [57175]
  • DIEBLING [57176]
  • DIESEN [57765]
  • DIFFEMBACH-LES-HELLIMER [57178]
  • DOLVING [57180]
  • DOMNOM-LES-DIEUZE [57181]
  • ENCHENBERG [57192]
  • EPPING [57195]
  • ERCHING [57196]
  • ERNESTVILLER [57197]
  • ERSTROFF [57198]
  • ETTING [57201]
  • ETZLING [57202]
  • FALCK [57205]
  • FAREBERSVILLER [57207]
  • FARSCHVILLER [57208]
  • FENETRANGE [57210]
  • FLEISHEIM [57216]
  • FOLKLING [57222]
  • FOLSCHVILLER [57224]
  • FORBACH [57227]
  • FOULCREY [57229]
  • FRANCALTROFF [57232]
  • FRAQUELFING [57233]
  • FRAUENBERG [57234]
  • FREMESTROFF [57237]
  • FREYBOUSE [57239]
  • FREYMING-MERLEBACH [57240]
  • FRIBOURG [57241]
  • GIVRYCOURT [57248]
  • GOETZENBRUCK [57250]
  • GONDREXANGE [57253]
  • GOSSELMING [57255]
  • GRENING [57258]
  • GROSBLIEDERSTROFF [57260]
  • GROS-REDERCHING [57261]
  • GROSTENQUIN [57262]
  • GRUNDVILLER [57263]
  • GUEBENHOUSE [57264]
  • GUENVILLER [57271]
  • GUERTING [57274]
  • GUINZELING [57278]
  • GUNTZVILLER [57280]
  • HAMBACH [57289]
  • HAM-SOUS-VARSBERG [57288]
  • HANVILLER [57294]
  • HARGARTEN-AUX-MINES [57296]
  • HARREBERG [57298]
  • HARTZVILLER [57299]
  • HASPELSCHIEDT [57301]
  • HATTIGNY [57302]
  • HAUT-CLOCHER [57304]
  • HAZEMBOURG [57308]
  • HELLERING-LES-FENETRANGE [57310]
  • HELLIMER [57311]
  • HEMING [57314]
  • HENRIVILLE [57316]
  • HERANGE [57317]
  • HERMELANGE [57318]
  • HERTZING [57320]
  • HESSE [57321]
  • HILBESHEIM [57324]
  • HILSPRICH [57325]
  • HOLVING [57330]
  • HOMBOURG-HAUT [57332]
  • HOMMARTING [57333]
  • HOMMERT [57334]
  • HONSKIRCH [57335]
  • HOPITAL [57336]
  • HOSTE [57337]
  • HOTTVILLER [57338]
  • HUNDLING [57340]
  • IBIGNY [57342]
  • IMLING [57344]
  • INSMING [57346]
  • INSVILLER [57347]
  • IPPLING [57348]
  • KALHAUSEN [57355]
  • KAPPELKINGER [57357]
  • KERBACH [57360]
  • KERPRICH-AUX-BOIS [57362]
  • KIRVILLER [57366]
  • LACHAMBRE [57373]
  • LAFRIMBOLLE [57374]
  • LAMBACH [57376]
  • LANDANGE [57377]
  • LANEUVEVILLE-LES-LORQUIN [57380]
  • LANGATTE [57382]
  • LANGUIMBERG [57383]
  • LANING [57384]
  • LAUDREFANG [57386]
  • LEMBERG [57390]
  • LENGELSHEIM [57393]
  • LENING [57394]
  • LEYVILLER [57398]
  • LHOR [57410]
  • LIDREZING [57401]
  • LIEDERSCHIEDT [57402]
  • LIXHEIM [57407]
  • LIXING-LES-ROUHLING [57408]
  • LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD [57413]
  • LORQUIN [57414]
  • LOSTROFF [57417]
  • LOUDREFING [57418]
  • LOUPERSHOUSE [57419]
  • LOUTZVILLER [57421]
  • MACHEREN [57428]
  • MAIZIERES-LES-VIC [57434]
  • MARIMONT-LES-BENESTROFF [57446]
  • MAXSTADT [57453]
  • MEISENTHAL [57456]
  • MERTEN [57460]
  • METAIRIES-SAINT-QUIRIN [57461]
  • METTING [57462]
  • METZING [57466]
  • MITTERSHEIM [57469]
  • MOLRING [57470]
  • MONTBRONN [57477]
  • MONTDIDIER [57478]
  • MORSBACH [57484]
  • MOUTERHOUSE [57489]
  • MUNSTER [57494]
  • NEBING [57496]
  • NELLING [57497]
  • NEUFGRANGE [57499]
  • NEUFMOULINS [57500]
  • NEUFVILLAGE [57501]
  • NIDERHOFF [57504]
  • NIDERVILLER [57505]
  • NIEDERSTINZEL [57506]
  • NITTING [57509]
  • NOUSSEVILLER-LES-BITCHE [57513]
  • NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR [57514]
  • OBERGAILBACH [57517]
  • OBERSTINZEL [57518]
  • OBERVISSE [57519]
  • OETING [57521]
  • ORMERSVILLER [57526]
  • PETITE-ROSSELLE [57537]
  • PETIT-REDERCHING [57535]
  • PETIT-TENQUIN [57536]
  • PLAINE-DE-WALSCH [57544]
  • PORCELETTE [57550]
  • POSTROFF [57551]
  • PUTTELANGE-AUX-LACS [57556]
  • RACRANGE [57560]
  • RAHLING [57561]
  • RECHICOURT-LE-CHATEAU [57564]
  • REDING [57566]
  • REMELFING [57568]
  • REMERING [57570]
  • REMERING-LES-PUTTELANGE [57571]
  • RENING [57573]
  • REYERSVILLER [57577]
  • RHODES [57579]
  • RICHELING [57581]
  • RICHEVAL [57583]
  • RIMLING [57584]
  • RODALBE [57587]
  • ROHRBACH-LES-BITCHE [57589]
  • ROLBING [57590]
  • ROMELFING [57592]
  • ROPPEVILLER [57594]
  • RORBACH-LES-DIEUZE [57595]
  • ROSBRUCK [57596]
  • ROUHLING [57598]
  • SAINT-AVOLD [57606]
  • SAINT-GEORGES [57611]
  • SAINT-JEAN-DE-BASSEL [57613]
  • SAINT-JEAN-KOURTZERODE [57614]
  • SAINT-JEAN-ROHRBACH [57615]
  • SAINT-LOUIS-LES-BITCHE [57619]
  • SAINT-QUIRIN [57623]
  • SARRALBE [57628]
  • SARRALTROFF [57629]
  • SARREBOURG [57630]
  • SARREGUEMINES [57631]
  • SARREINSMING [57633]
  • SCHALBACH [57635]
  • SCHMITTVILLER [57636]
  • SCHNECKENBUSCH [57637]
  • SCHOENECK [57638]
  • SCHORBACH [57639]
  • SCHWEYEN [57641]
  • SEINGBOUSE [57644]
  • SIERSTHAL [57651]
  • SOUCHT [57658]
  • SPICHEREN [57659]
  • STIRING-WENDEL [57660]
  • TENTELING [57665]
  • TETERCHEN [57667]
  • THEDING [57669]
  • TORCHEVILLE [57675]
  • TROISFONTAINES [57680]
  • TROMBORN [57681]
  • TURQUESTEIN-BLANCRUPT [57682]
  • VAHL-LES-BENESTROFF [57685]
  • VAL-DE-GUEBLANGE [57267]
  • VALLERANGE [57687]
  • VALMONT [57690]
  • VARSBERG [57696]
  • VASPERVILLER [57697]
  • VECKERSVILLER [57703]
  • VIBERSVILLER [57711]
  • VIEUX-LIXHEIM [57713]
  • VILLING [57720]
  • VIRMING [57723]
  • VITTERSBOURG [57725]
  • VOLMUNSTER [57732]
  • VOYER [57734]
  • WALDHOUSE [57738]
  • WALSCHBRONN [57741]
  • WALSCHEID [57742]
  • WALTEMBOURG [57743]
  • WIESVILLER [57745]
  • WILLERWALD [57746]
  • WINTERSBOURG [57747]
  • WITTRING [57748]
  • WOELFLING-LES-SARREGUEMINES [57750]
  • WOUSTVILLER [57752]
  • XOUAXANGE [57756]
  • ZARBELING [57759]
  • ZETTING [57760]
  • ZILLING [57761]
  • ZIMMING [57762]

Communes de la zone d'alerte Lauter, Sauer, Moder et Zorn dans le département de la Moselle

  • ABRESCHVILLER [57003]
  • ARZVILLER [57033]
  • BAERENTHAL [57046]
  • BERLING [57064]
  • BITCHE [57089]
  • BOURSCHEID [57100]
  • BROUVILLER [57114]
  • DABO [57163]
  • DANNE-ET-QUATRE-VENTS [57168]
  • DANNELBOURG [57169]
  • EGUELSHARDT [57188]
  • GARREBOURG [57244]
  • GOETZENBRUCK [57250]
  • GUNTZVILLER [57280]
  • HANGVILLER [57291]
  • HARREBERG [57298]
  • HASELBOURG [57300]
  • HASPELSCHIEDT [57301]
  • HENRIDORFF [57315]
  • HOMMARTING [57333]
  • HOMMERT [57334]
  • HULTEHOUSE [57339]
  • LEMBERG [57390]
  • LUTZELBOURG [57427]
  • MEISENTHAL [57456]
  • METTING [57462]
  • MITTELBRONN [57468]
  • MOUTERHOUSE [57489]
  • PHALSBOURG [57540]
  • PHILIPPSBOURG [57541]
  • PLAINE-DE-WALSCH [57544]
  • ROPPEVILLER [57594]
  • SAINT-JEAN-KOURTZERODE [57614]
  • SAINT-LOUIS [57618]
  • SOUCHT [57658]
  • STURZELBRONN [57661]
  • TROISFONTAINES [57680]
  • VECKERSVILLER [57703]
  • VESCHEIM [57709]
  • VILSBERG [57721]
  • WALSCHEID [57742]
  • WALTEMBOURG [57743]
  • WINTERSBOURG [57747]
  • ZILLING [57761]