Premières mesures de restriction d'eau de l'année dans l'Indre

Face à un déficit en eau de 35% sur un an, la préfecture de l'Indre a décidé de prendre déjà des mesures de restriction d'eau à partir de samedi (27/04) minuit. Deux bassins versants sont concernés ceux de la Ringoire et la Trégonce.

Déjà les premières mesures de restriction des usages de l'eau dans le département de l’Indre. L'Observatoire de la Ressource en Eau (ORE) de l’Indre qui regroupe les principaux usagers de la ressource en eau (collectivités, profession agricole, concessionnaires d’eau potable, associations environnementales) et les services de l’État ont constaté un déficit pluviométrique de plus de 35 % sur un an .

Conséquence, un niveau très bas des cours d’eau et des nappes phréatiques pour la saison. Les premiers seuils de crise sont d’ores et déjà atteints, plutôt préoccupant si tôt en amont de la période estivale d'autant que les prévisions météo ne font pas apparaîter d'importantes précicipitaitons à venir .

Restriction d'usage de l'eau sur 2 bassins versants

Pour éviter la pénurie des mesures de restriction d'usage de l'eau ont donc été promulgué sur les bassins de la Ringoire et la Trégonce, affluents del’Indre (hors gestion volumétrique). Cet arrêté entre en vigueur le samedi 27 Avril 2019 à 0 heure.

13 communes sont concernées par les mesures de restriction d'eau - ©DDT de l'Indre

Ainsi, sur ces deux bassins versants, les mesures suivantes seront applicables : ·

Interdiction totale de l'arrosage des terrains de sport, pelouses, espaces verts, massifs floraux;

·le remplissage des plans d’eau et manoeuvre de vanne sont interdits

·les plans d’eau en barrage d’un cours d’eau doivent laisser s’écouler un débit en sortie de plan d’eau égal au débit entrant

·le lavage des véhicules n’est autorisé que dans les stations équipées de récupérateur d'eau

·le lavage des voiries et trottoirs est limité au strict nécessaire pour assurer l'hygiène publique

·l’alimentation des fontaines en circuit ouvert est interdit

·l'arrosage des jardins familiaux potagers est interdit de 8 h à 20 h

·le remplissage des piscines privées est interdit sauf chantier en cours

·l'arrosage des golfs et des greens est interdit

Ces mesures s'appliquent pour la Trégonce sur les communes de BRION, CHEZELLES, FRANCILLON, LEVROUX, NIHERNE, SAINT-LACTENCIN, VILLEDIEU-SUR-INDRE, VILLEGONGIS, VILLERS-LES-ORMES, VINEUIL pour la Ringoire sur les communes de BRION, COINGS, DEOLS, SAINT-MAUR, VILLERS-LES-ORMES, VINEUIL

A noter qu’en France à ce jour, une dizaine de départements ont déjà mis en oeuvre de telles dispositions.