Premières restrictions d'eau à cause de la sécheresse dans le nord Drôme

Les premières interdictions d'usage de l'eau sont prises par le préfet de la Drôme en raison du risque de sécheresse dans les secteurs de la Valloire et de la Galaure dans le nord du département. Interdiction de laver sa voiture et d'arroser son jardin aux heures les plus chaudes de la journée.