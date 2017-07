Premières restrictions d'eau dans l'Hérault

Suite à la réunion le 7 juillet dernier du comité sécheresse en charge de la surveillance de la ressource en eau, le préfet de l’Hérault décide des premières limitations d'usages, notamment sur les affluents de l'amont de l'Orb et de placer le reste du département en vigilance.

Le département de l’Hérault a bénéficié d'une bonne recharge hivernale et de précipitations correctes au printemps mais aujourd'hui, le bénéfice de ces apports ne se fait plus sentir.

Les milieux superficiels, plus particulièrement sur l'amont du bassin versant de l'Orb, et la nappe Astienne commencent à souffrir. D'où les premières restrictions décidées par le Préfet sur les affluents de l'amont de l'Orb, à savoir La Mare, le Gravezon, le Jaur et le Vernazobres.

Principales mesures

- Interdiction 24h/24h : le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles, le fonctionnement des bornes et fontaines en circuit ouvert.

- Interdiction de 8h à 20h : l’arrosage des terrains de sports, des golfs, des jardins, des pelouses et espaces verts publics et privés.

- Strictement réglementé par les dispositifs spécifiques prévus en cas de sécheresse dans le cadre de leur autorisation: le fonctionnement des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE), des stations d’épuration, des plans d’eau, des activités économiques, commerciales et industrielles, ASA.

Vigilance sur le reste du département (excepté le bassin versant de l'Agout)

Sur ces secteurs, il est nécessaire d’être particulièrement vigilant sur les consommations en eau afin d’anticiper et d’éviter une situation qui pourrait conduire à des restrictions. Il est donc demandé:

- Aux collectivités de surveiller l’état de leurs ressources en eau potable de limiter leurs consommations (arrosage espaces verts, lavage voiries...). Par ailleurs, elles doivent vérifier le bon fonctionnement de leurs systèmes d’assainissement, afin de ne pas risquer d’altération de la qualité biologique des cours d’eau.

- À chacun d’être attentif dans ses consommations individuelles en adoptant des pratiques raisonnées et économes.