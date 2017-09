Premiers flocons de neige au sommet du Mont-Dore (Puy-de-Dôme)

Les images de la webcam du Mont-Dore sont là pour le prouver, des flocons de neige sont tombés ce dimanche matin, le 17 septembre. Un phénomène constaté d'habitude plutôt mi-octobre.

De la neige un 17 septembre, c'était annoncé par les prévisionnistes météo et effectivement quelques flocons sont tombés en haut du Mont-Dore ce dimanche matin.

Isabelle travaille au téléphérique de la station, elle a eu la surprise en arrivant au travail : "En regardant la webcam, on s'est rendu compte que ça avait blanchi au sommet". Un peu de neige à 1.600 mètres et même, remarque Isabelle, "un mélange neige et pluie à 1.300 mètres".

Ce petit manteau neigeux devrait se maintenir jusqu'à ce mercredi 20 septembre avant un réchauffement des températures et un retour aux normales de saison.

Un phénomène pas si rare que cela

Selon Luc Stelly, directeur de l'Office de Tourisme du Mont-Dore, qu'il neige en septembre au sommet ce n'est pas si rare : "Cela ne nous étonne pas, c'est un petit saupoudrage de quelques centimètres. On a toujours une ou deux journées, plutôt mi-octobre d'habitude alors ce n'est pas du tout la neige de cet hiver".

Et qu'il neige en septembre, cela ne veut pas dire qu'il y aura beaucoup de neige pour skier cet hiver. Selon Luc Stelly : "Cela ne prévoit rien du tout, les chutes de neiges qui commencent à nous intéresser, c'est celles à partir du mois de novembre". Pour le directeur de l'Office de Tourisme, ces petites chutes de neiges à la fin de l'été "rappelle aux skieurs qu'ils peuvent déjà faire leurs réservations".