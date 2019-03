Près de 250 lycéens mobilisés pour le climat dans les Landes

Département Landes, France

"On est plus chaud que le climat !", "Et un, et deux et trois degrés !". Dans les Landes, les lycéens ont donné de la voix ce vendredi à Mont-de-Marsan et à Dax. Ils ont répondu à l'appel lancé par la jeune Suédoise Greta Thunberg et des associations écologistes, pour sensibiliser les responsables politiques aux dérèglements climatiques.

A Mont-de-Marsan, ils étaient près de 200 des lycéens de Victor Duruy et Charles Despiau à défiler dans les rues, jusqu'à la préfecture où des jeunes ont pris la parole. Dans le cortège montois, autant de filles que de garçons venus dire leur inquiétude pour l'avenir comme Gaspard, un lycéen de 16 ans, qui manifestait pour la première fois : "Ça ne va plus du tout, le climat se réchauffe comme on l'a vu en février, atteindre 28°C ce n'est pas possible. Il faut vraiment changer les choses, tant qu'il est encore temps. C'est à nous de réagir, j'ai entendu qu'on avait encore 10 ans pour réagir, sinon la terre va mourir."

Océane, Mélissa et Laura ont aussi choisi de sécher les cours : "Il faut protéger notre maison, qu'est ce qu'on fera sans planète ? Tout ce qu'on a vient de la planète, si on n'a plus de planète, on n'a plus rien. On n'a pas trop le choix, _c'est à nous de montrer l'exemple en tant que jeunes_, même si les parents s'investissent, on va pas leur dire faites le à notre place. C'est à nous de montrer que c'est pour nous, c'est pour plus tard. On peut pas dire on est d'accord, mais on va rien faire pour !"

Les lycéens mobilisés pour le climat à Mont-de-Marsan © Radio France - Valérie Mosnier