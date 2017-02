PHOTOS | Près de 3 tonnes de déchets ramassées à Valras-Plage

Il y avait du monde ce dimanche sur la plage de la réserve naturelle des Orpellières à Valras. Plus de 200 personnes ont répondu à l'appel de l'association "Project Rescue Ocean" pour ramasser les déchets amenés par le dernier coup de mer.

Une grande opération nettoyage a eu lieu ce dimanche à Valras-Plage, sur la plage de la réserve naturelle des Orpellières. L'association "Project Rescue Ocean" avait organisé un grand ramassage des déchets, amenés par le très fort coup de mer d'il y a deux semaines. Plus de 200 personnes ont répondu présentes.

Beaucoup de famille avec des enfants ont fait le déplacement. © Radio France - Charlotte Coutard

Des déchets divers et variés

Les volontaires ont d'abord commencé par ramasser les gros objets : des pneus, un réfrigérateur, des panneaux de signalisation et des plots en plastique. Puis équipés de gants, de pinces, et de sacs plastiques, ils ont ramassé tous les petits déchets qu'ils croisaient. "Beaucoup de plastiques, des canettes, des vêtements, des serviettes hygiéniques et des tampons", grimace Davina. "Du polystyrène, des cartes, des cordes, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre", poursuit Lina.

Reportage France Bleu Hérault. Partager le son sur : Copier

"Il y a vraiment de tout ! Il y a du travail" (Marie).

Les déchets ont ensuite été triés, le verre, le plastique, les pneus, pour être recyclés. Au total, près de trois tonnes de déchets ont été collectés, et notamment 800 kilos de bouteilles et bidons en plastique. La mairie de Valras s'est engagée à venir récupérer tous ces déchets ce lundi pour les emmener dans les déchetteries.

Manon et Sara venues de Béziers. Partager le son sur : Copier

Éduquer dès le plus jeune âge

"Les gens pensent que c'est la mer qui rejette ces déchets, mais ce sont des déchets qui viennent de la rivière, des villages, des villes. Ce sont souvent des déchets de bords de routes. Quand il pleut, les ruisseaux se remplissent d'eau, et quand il y a un coup de mer, tous ces déchets reviennent sur la plage. On a même trouvé un panneau d'une ville en Italie", explique Benoit Schumann, le fondateur de l'association "Project Rescue Ocean". "Finalement, des déchets qui viennent de la mer, on en trouve très peu, je parle des filets de pêche, des balises. Ça ne représente que 10 à 20% des déchets".

Benoit Schumann Partager le son sur : Copier

"C'est déjà ça en moins, au moins je sais que je sers à quelque chose" (Adrien).

Beaucoup de parents sont venus avec leurs enfants, pour leur apprendre à respceter la nature. C'est le cas de Davina et ses enfants. "C'est tout se travail en amont qui est important, pour les enfants, les futures générations. C'est important de leur apprendre ça à eux". "Ce qui est important, c'est que tout le monde s'y mette", conclut Brigitte.

Des serviettes hygiéniques, des bouteilles en plastique, on trouve un peu de tout sur nos plages. © Radio France - Charlotte Coutard