Hossegor, France

Déjà en 2016, le dossier était bouclé, mais face à des recours d'associations écologistes, il avait fallu revoir la copie. Chose faite en mai 2018, puisque le préfet des Landes avait de nouveau signé un arrêté préfectoral autorisant le dragage. C'était sans compter sur l'association Sepanso, association de défense de l'environnement, qui a de nouveau saisi la justice pour casser l'acte administratif. Face à cette bataille juridique, les utilisateurs du lac d'Hossegor et les professionnels se mobilisent en signant cette pétition en ligne qui a déjà réuni près de 3.000 personnes.

Capture d'écran de la pétition en ligne. © Radio France - PF

Pour les utilisateurs, il y a urgence

Et parmi ceux qui ont signé la pétition, et qui la relaient sur les réseaux sociaux, il y a Frédéric, dit Didic. C'est le directeur du Club Pingouins, club de plage pour enfants sur la plage blanche du Lac. "C'est la première année, depuis la création du club en 1947, que les herbes et la vase ont envahi complètement le devant de la plage blanche. Habituellement on emmenait toujours les enfants se baigner devant. Maintenant, on doit trouver un autre endroit, un petit peu plus loin."

Le directeur du club de plage s'est aussi rendu compte de la disparition de la faune. Il attribue tout cela au sable qui a envahi le lac. " Il y a de moins en moins de vie puisqu'à l'époque il y avait des poissons, il y avait des crabes, des étoiles de mer. Tout ça a disparu. Il y a un cri d'alarme. Je pense que les recours c'est bien, mais il faut se rendre compte de ce qu'il se passe exactement. "

Certains ostréiculteurs sur le lac sont également inquiets. C'est le cas de Frédéric Labadie : "Le lac va arriver à étouffer. Il n'y a plus de phénomène de marée. Si on a pas de courant, on a pas de nourriture pour les huîtres".

Inquiet également pour son activité, le directeur de l'école de voile sur le lac. "Cet ensablement a réduit de plus de moitié la surface navigable sur le lac", explique Jean-Pascal Dorion, qui raconte que ses bateaux s'échouent désormais sur les bancs de sable au milieu du lac. "Honnêtement, je pense que si rien ne se fait, cela va être problématique. Sauf si c'est vraiment la volonté de laisser un endroit retourner comme il était il y a cent ans. On peut aussi retourner tous à quatre pattes et manger de l'herbe", ironise, agacé, le directeur du club nautique.

La Sepanso demande un dragage plus doux

La Sepanso, l'association de défense de l'environnement auteur du recours contre le projet de dragage, n'est pas opposée formellement à un chantier pour retirer du sable du lac. Mais l'association estime que le projet choisi par les autorités est trop agressif.

En effet, le chantier, censé démarrer en octobre prochain, prévoit un retrait de 130.000 à 160.000 mètres cube de sable. Pour la Sepanso, un tel volume menace l'habitat de nombreuse espèces protégées. L'association milite pour un dragage en plusieurs étapes. 50.000 mètres cube de sable par an sur trois ans.

Sauf que fragmenter le chantier en plusieurs partie coûterait bien plus cher qu'un seul gros dragage. Le budget est déjà conséquent : plus de trois millions d'euros. La Sepanso estime aussi que le sable qui sera retiré est pollué, voire toxique, et que sans étude approfondie, il est dangereux de remettre le sable retiré, sur la plage de la Savane à Capbreton, ce que prévoit le projet de la communauté de commune MACS.

Celle-ci répond que des tests seront réalisés régulièrement, tout au long du chantier, pour s'assurer de la non toxicité du sable. Bref, c'est arguments techniques contre arguments techniques, une bataille que devra trancher la justice. En attendant le chantier doit commencer en octobre mais la Sepanso menace d'un nouveau recours, cette fois suspensif, si les travaux démarrent.