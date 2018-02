Laval, France

Le thermomètre affiche 5 degrés dans la cathédrale de la Sainte-Trinité de Laval. Cela fait deux ans qu'il n'y a plus de chauffage ! Des travaux ont été mené ces derniers mois, mais la commission de sécurité tarde à venir valider la conformité du système de chauffage. Il s'agit d'une moquette chauffante.

Avec les températures hivernales qui touchent la France et la Mayenne, c'est de plus en plus difficile de tenir une messe. "Là on est statique, le clavier est froid, tout est froid, c'est compliqué", explique Arnaud, l'organiste de la paroisse. Même galère pour Anne-Marie, la chef de choeur : "Lorsqu'on chante il faut chauffer sa voix auparavant, et quand on est dans une cathédrale glaciale, c'est très difficile", explique-t-elle.

Pas facile de célébrer une messe dans le froid

Le Père Thirault célèbre la messe aujourd'hui, et il préfère relativiser : "Le plus difficile c'est quand on touche les vases sacrés, parce qu'ils sont très froid, raconte-t-il. Mais à part ça, on s'habille un peu plus, on met deux pulls, une chasuble plus chaude et tout va bien !"

Heureusement, il n'y a plus que quelques jours à patienter,le chauffage devrait être de retour dans le courant de cette semaine.