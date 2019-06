Projet d'éoliennes dans le Blayais : l'heure de la concertation

Bordeaux, France

Le projet éolien dans les marais du Blayais est sur la table des citoyens. La société EDF Renouvelables, en charge du projet, lance une grande concertation ouverte au public. Vous avez un mois et demi pour donner votre avis et débattre de la possible implantation de 30 à 40 éoliennes sur 8 communes de la rive droite de l'estuaire de la Gironde. Jusqu'au 12 juillet, des réunions publiques, des permanences dans les communes concernées et des ateliers thématiques sont prévus. Il est également possible d'apporter sa contribution via une plate-forme en ligne.

De l'enfumage de citoyen - Daniel Ardouin, président de Vigi-éole

L'initiative n'est pas forcément bien accueillie par les opposants au projet. Pour Daniel Ardouin, président de l'association de défense des marais de l'estuaire Vigi-éole, "cette concertation, c'est de l'enfumage du citoyen." Mais il compte bien y participer pour montrer son désaccord.

Bientôt les premières éoliennes de Gironde ?

De son côté, EDF Renouvelables promet qu'elle prendra en compte les avis qui auront été exprimés pendant la concertation. Elle assure étudier les différents scénarios : "Soit le projet va au bout, tel qu'il est" envisage David Augeix, directeur de la région sud d'EDF Renouvelables. "Il peut être réorienté géographiquement, vers le sud de la zone, le nord ou le centre. Ça peut aussi conduire à une suspension voire à l'abandon du dossier." Si le projet se réalise, les éoliennes du Blayais seraient les premières de Gironde.