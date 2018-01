Plonger 280 km de câbles électriques sous l'eau en face de nos plages, c’est ce que veut faire RTE et son homologue espagnol d'ici 2022. Ce projet d'interconnexion électrique franco-espagnol s'appelle Golf Gascogne et la 1ere phase de la concertation vient de se terminer avec les associations.

Capbreton, France

On vous en a déjà parlé sur France Bleu : le projet de câble électrique géant et sous-marin entre Bilbao et Bordeaux avance. La première phase de concertation du projet franco-espagnol "Golf Gascogne" vient même de se terminer et pour savoir ce qu'il s'est dit, une réunion de restitution est organisée ce jeudi soir à 19h au casino de Capbreton. Bien sûr, les associations de défense de l'environnement y seront. Car elles s'inquiètent un peu de voir passer 280 km de câbles électriques à quelques mètres de nos plages.

Le passage du gouff de Capbreton, LA question technique sensible

Et notamment Aquitaine Landes Récifs dont une concession de récifs artificiels se trouve au beau milieu du tracé du projet. L’association y étudie l’écosystème marin et s’inquiète particulièrement du passage des câbles à proximité du gouff de Capbreton. Un lieu très sensible pour Jessica Salaün, chargée de mission à l'association : "le projet prévoit de faire passer les câbles sous le gouff en forant une sorte de tunnel en profondeur. Pendant la période de travaux, d’abord la faune va forcément se disperser et on espère qu’elle reviendra mais à plus long terme, il y a un risque pour la stabilité des récifs, un risque d’enfouissement avec les vibrations. Sur cette question, il faut vraiment réaliser une étude."

Jessica Salaün : "Il y a un risque de déstabilisation des récifs." Copier

Pourtant RTE, porteur du projet Golf Gascogne en France a déjà étudié cette question technique. Et il ne faut pas s'alarmer rassure Etienne Serres, le responsable du projet côté Français : "on a réalisé des études de faisabilité pour voir si d’un point de vue technique ce forage sous le gouff était réalisable et la réponse, sans ambiguïté est oui, explique le spécialiste. En revanche, la spécificité de réaliser cette technique en milieu marin est nouvelle, reconnait Etienne Serres. Nous allons donc faire des sondages géotechniques pour confirmer que la qualité du sol pourra supporter le forage. Nous étudions aussi un plan B qui consisterait à un contournement du gouff, cette fois-ci entre le haut de la plage et le début de la faille à 300 mètres de la côte."

Etienne Serres : "nous allons faire des sondages pour confirmer que le sol pourra supporter le forage." Copier

Pas d'urgence pour l'instant. Ce n'est que la première phase de concertation qui démarre. Maintenant, RTE doit lancer une étude d'impact. Ensuite il y aura une enquête publique. Bref, si le projet est validé après tout ça, les travaux ne démarreront pas avant 2022.

→ La réunion publique : RDV à partir de 19h au Casino de Capbreton. RTE se tiendra disponible dès 14h au Casino aussi, pour rencontrer les associations en plus petits comités et les habitants qui ne pourront assister aux débats du soir.